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新年連假常熬夜傷身 中醫供四茶飲及三穴位按摩助眠

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中醫藥配方熬煮清心安神的茶飲能幫助睡眠。圖／台北慈濟醫院提供
中醫藥配方熬煮清心安神的茶飲能幫助睡眠。圖／台北慈濟醫院提供

年節將至，不少親友難得相遇，聚會活動因此常到半夜時分仍未結束，甚至是接連熬夜，導致真正要睡時卻輾轉難眠。台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳表示，長期熬夜下來難免對身體造成一定損傷，他推薦四種清心安神的茶飲以及三個安定情緒的穴位，供民眾睡前飲用或按摩，幫助睡眠

呂秉勳指出，以中醫角度而言，晚上11點後入睡者皆屬熬夜，晚上11點至凌晨3點為膽經、肝經循行時段，是兩肝膽氣血最旺盛的時候，同時也是褪黑激素、生長激素與受體素等多種激素分泌達高峰的時段。

呂秉勳表示，指出多日作息不規律或熬夜會造成精神恍惚、皮膚粗糙、口乾舌燥、口苦、口破、耳鳴、鼻塞、頭痛、眼睛乾澀等症狀，甚至有罹患失智症、癌症以及猝死的風險；而當身體長時間處於亢奮狀態時，會強迫刺激交感神經，促進腎上腺素分泌，如此一來就會產生入睡困難的情形。

呂秉勳提供，四種清心安神的茶飲以及三個安定情緒的穴位，民眾可以在平時飲用或睡前按摩，藉此達到幫助睡眠的效果。

茶飲第一種，是百合蓮子銀耳湯，百合有清心安神、退熱養陰的功效，銀耳有提氣養神、補陰潤膚的功效，蓮子則有益腎澀清、補脾止瀉的功效；第二種是生脈飲，主要由大補元氣的人蔘、養陰清熱的麥冬以及斂汗生津的五味子組成；第三種是甘麥大棗湯，具有養心安神、和中緩急與補氣健脾的作用；第四種是枸杞菊花茶，菊花富含胺基酸、維生素A、維生素B2以及類黃酮等營養成分，有助於緩解用眼過度的疲勞和酸澀，枸杞則有降三高的助益。

穴位則可從太衝、神門與百會穴著手。太衝穴位於第一、二腳趾骨交接的凹陷處，能梳理肝氣、清熱明目、安定情緒；神門穴位於手腕橫紋交接的凹陷處，能滋陰降火、養心安神；百會穴則位於頭頂正中央，能疏通頭部經氣，有助於恢復精力、化解身體疲勞。

呂秉勳提醒，熬夜對於人體已經造成一定損傷，除了上述的保養之外，也要避免使用茶、咖啡以及刺激性的食物，以免增加身體負擔。

台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳。圖／台北慈濟醫院提供

熬夜 睡眠 中醫

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