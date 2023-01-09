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全台19測站空品亮紅燈 嘉義PM2.5濃度最高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
雲嘉南、高屏地區、竹山、南投地區均亮起對所有族群不健康的「紅色警示」。圖／截自空品監測網
雲嘉南、高屏地區、竹山、南投地區均亮起對所有族群不健康的「紅色警示」。圖／截自空品監測網

環保署空氣品質監測網統計，雲嘉南、高屏地區、竹山、南投地區等19測站均亮起對所有族群不健康的「紅色警示」，截自早上11時止，嘉義PM2.5濃度最高；北部、中部地區、湖口地區、金門地區等則亮起對敏感族群不健康的橘色提醒，環保署呼籲上述地區民眾，應減少戶外活動。

依環保署監測資料及氣象局氣象資料顯示，今天環境風場場為偏東風，西半部地區位於背風側，水平風速弱，且垂直擴散差、混合層偏低，清晨北部至竹苗外海有背風渦旋生成，汙染物易累積，截至今早11時止，嘉義測站PM2.5濃度為75.4微克／立方公尺最高。

依照今早10時監測結果，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部空品區及金門為「橘色提醒」等級；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署指出，明（10日）東北季風稍增強，竹苗以北位於迎風面擴散條件佳，中南部地區位於下風處，汙染物易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

11日受到東北季風影響，竹苗以北位於迎風面擴散條件佳，中南部地區位於下風處，汙染物易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署 宜蘭 PM2.5

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