全台19測站空品亮紅燈 嘉義PM2.5濃度最高

現在人花在網路上的時間愈多，就愈難長時間專注在一件事情上，大腦被短期記憶淹沒。科學家已呼籲，隨手可得的智慧手機已經讓大腦工作方式發生急劇而持續的變化，雖然分心讓我們能成為多任務處理的高手，但也讓我們愈來愈成為記憶力與認知退化的世代。

2023-01-09 10:56