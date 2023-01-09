兔年養兔要三思 動保團體呼籲兔年避免成為「兔兔受苦年」
台灣愛兔協會、台灣動物保護行政監督聯盟與立委陳椒華、賴惠員、吳欣盈等人，上午在立法院舉行「兔兔不是只有可愛而已 兔年應注意的十件事」記者會， 呼籲社會大眾在兔年之際，不要一時興起，又因價格便宜、取得容易就輕易養了兔子。呼籲不要衝動飼養，以認養代替購買、停止寵物魔術。也提醒兔年養兔子應注意兔子的動物福利，才不會讓兔年反倒成了兔子受苦的一年。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言