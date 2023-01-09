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兔年養兔要三思 動保團體呼籲兔年避免成為「兔兔受苦年」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣愛兔協會、台灣動物保護行政監督聯盟呼籲不要衝動飼養、認養代替購買，才不會讓兔年反倒成了兔子受苦的一年。記者黃義書／攝影
台灣愛兔協會、台灣動物保護行政監督聯盟呼籲不要衝動飼養、認養代替購買，才不會讓兔年反倒成了兔子受苦的一年。記者黃義書／攝影

台灣愛兔協會、台灣動物保護行政監督聯盟與立委陳椒華、賴惠員、吳欣盈等人，上午在立法院舉行「兔兔不是只有可愛而已 兔年應注意的十件事」記者會， 呼籲社會大眾在兔年之際，不要一時興起，又因價格便宜、取得容易就輕易養了兔子。呼籲不要衝動飼養，以認養代替購買、停止寵物魔術。也提醒兔年養兔子應注意兔子的動物福利，才不會讓兔年反倒成了兔子受苦的一年。

台灣愛兔協會、台灣動物保護行政監督聯盟與立委陳椒華（右起）、賴惠員與吳欣盈等，上午在立法院舉行「兔兔不是只有可愛而已 兔年應注意的十件事」記者會， 呼籲社會大眾在兔年之際，不要一時興起，又因價格便宜、取得容易就輕易養了兔子。記者黃義書／攝影
台灣愛兔協會、台灣動物保護行政監督聯盟與立委陳椒華（右起）、賴惠員與吳欣盈等，上午在立法院舉行「兔兔不是只有可愛而已 兔年應注意的十件事」記者會， 呼籲社會大眾在兔年之際，不要一時興起，又因價格便宜、取得容易就輕易養了兔子。記者黃義書／攝影

兔年 寵物 認養

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