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藥師涉哄抬普拿疼價格 北市衛生局：1月底審議處分

中央社／ 台北9日電
台北市一名藥師日前被報導向想買普拿疼的民眾喊價一盒1500元。 中央社
台北市一名藥師日前被報導向想買普拿疼的民眾喊價一盒1500元。 中央社

北市一名藥師涉嫌哄抬普拿疼價格，衛生局今天表示，已收到藥師公會移付懲戒事件，預計1月底過完年後組成懲戒委員會審議適當處分，此案同時已移送公平交易委員會處理。

台北市衛生局上午舉行記者會，食品藥物管理科長陳怡婷會後接受媒體聯訪表示，上週已經收到藥師公會全聯會移付懲戒事件，預計1月底、2月初過完年後組成台北市政府藥師懲戒委員會，審議相關情事並給予適當處分。

根據藥師法，懲戒方式包含警告、命接受額外一定時數繼續教育或臨床進修、限制執業範圍或停業一個月至一年、廢止執業執照或廢止藥師證書。

陳怡婷指出，衛生局日前已會同消保官到這名藥師的工作地點稽查，並沒有發現大量囤積藥物的情況，銷售紀錄上也沒有高價位銷售事件，相關資料同時送到公平交易委員會，由委員會認定是否有哄抬價格情形。

台北市一名藥師日前被報導，由於台商高價包貨600盒普拿疼，向其他想買的民眾喊價一盒新台幣1500元，事後還向藥師公會說謊否認，甚至態度惡劣不肯道歉。

衛生局 北市 普拿疼

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