「菸害防制法」管菸彈不管載具 林奕華：讓學校無法可管

「菸害防制法」修正草案4日於立法院衛環委員會進行第4次協商，衛福部國健署堅持回到政院版本，並將加熱菸（菸體）、加熱菸組合元件（載具）拆成兩部分，管理前者，後者則交由經濟部管理，並表示載具為「3C產品」。國民黨立法委員林奕華表示，若載具成為3C產品，恐讓學校無法管理。

全國家長會長聯盟今與兒科醫學會等反菸團體共同舉辦「菸商笑了，家長哭了」記者會，會中不斷呼籲，「加熱煙載具就是菸品品牌」，若將載具當作3C產品，台灣未來將充斥加熱煙品的廣告、宣傳、贊助，甚至路邊自動販賣機，精品店販售都可以無所不在的引誘年輕人，讓年輕人隨手可得，成為癮君子。

林奕華表示，過年前最後一次黨團協商時，本來各黨派、行政部門都講好，加熱煙要把必要組合元件「載具」，視為菸彈、煙柱，實施相同的管理模式，但過完年後就生變，退回最早的行政院版本。

「加熱煙唯一功能就是抽菸。」林奕華強調，載具並沒有其他功能，如果把它當作3C產品，「帶載具到學校可以管嗎？」因為是3C產品，所以學校就會出現沒辦法管理的狀況。更可以廣告、行銷、贊助體育活動、演唱會，甚至打折贈送都可以，將成為國民健康的一大問題。

國民黨立委林為洲則說，菸害防制法討論已到最後階段，紙菸管製要加嚴到20歲才能購買，因此載具也要採取相同管制，原先都已達到四黨委員、國健署、衛福部共識，但上周就被翻盤，態度180大轉變，質疑「協商是在演戲嗎？」

台灣兒科醫學會秘書長彭純芝表示，新興菸品不僅危害兒童、青少年的健康，與二手菸、三手菸有著箱等的傷害，不但不能幫助戒菸，日後吸食毒品的機會也更加提升。若載具成為時尚單品，絕對會有致命吸引力，希望政府讓相關產品，如加熱煙等載具無法透過網路、直銷等方式販售給兒童、青少年。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然表示，菸彈與載具就像是槍與子彈，若說載具是3C產品，要用相關方式來管理，那槍枝本體也應該可以用「五金類」來管理，跟子彈分開來管；強調載具唯一功能就是吸食加熱煙，並無其他功能，不應該分開管理。

全國家長會長聯盟、董氏基金會等反菸團體明日將在黨團協商時候動員，在立法院門口集結抗議，呼籲政府「管制加熱煙載具、禁止菸商廣告」。

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