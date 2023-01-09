神回顧／完了完了完了～芭比Q了！2022年網路10大流行語你都聽過嗎？

2022年流行語讓人挖苦挖苦～

「完了完了完了～芭比Q了～」，看到這句話是不是光想就能哼出旋律呢？回顧去（2022）年，除了台灣疫情逐漸解封，數位科技每天不斷進化，讓地球上不同角落的人都能快速吸收新知，即便無法出國也能跟上時代，在背景時空催化下，每年更產生獨特又有趣的流行語，讓人不知不覺變成掛在嘴上的口頭禪！

想知道去年超夯又有人氣的網路流行語有哪些嗎？現在就跟著《DailyView網路溫度計》小編，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看2022年網路10大流行語吧！

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No.10 我沒了

許多人聽到「我沒了」都會滿頭問號，到底是什麼東西沒有了？其實「我沒了（WML）」是從「啊我死了」、「我可以」延伸而來的用法，意味著承受不了對方的可愛、美好，甚至連死都無法形容內心的波濤洶湧，或是看到偶像、帥哥美女時小鹿亂撞的心情。

一名網友在PTT上分享自己曾收到女性朋友傳選秀節目男生大秀身材的照片，狂喊「我沒了」，讓他納悶「女生有什麼東西可以沒了」，直到後來才理解「我沒了」是「我被殺了」的意思，原PO也哭笑不得回應「所以柯南之後看到有人被殺會說『他沒了』...」。

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No.9 ...一下下就好

歌手巴大雄因為一首《可不可以放進去一下下就好》一夕爆紅，除了找來歌后A-Lin挑大樑擔綱女主角，歌名也成為熱議話題。儘管本人上節目時澄清故事設定為主角愛慕人妻，所以只能以暗戀的角度「放一點心在她身上」，不過還是讓大票網友想歪，延伸出許多「...一下下就好」的流行語。



有網友就透露朋友被巴大雄神曲洗腦，連續兩天傳送給他「可不可以蒸一下下（口罩）就好」、「可不可以爬一下下（水塔）就好」、「可不可以跳一下下（紙青蛙）就好」，還有歌迷幽默留言，「超商店員微波加熱太燙時可以唱一下下就好」。

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No.8 要確欸／確／要確餒

看到別人對於某個選擇猶豫不決，或是不知道事情的來龍去脈，多數人為了再次和對方確認，都會脫口而出「你確定嗎？」，隨著時代改變，現在的人還會縮短問句，從「你確定嗎？」變成「要確欸」、「確」、「要確餒」等多種用法。



「要確欸」也成為Dcard網友愛用詞彙，例如受疫情影響，多所大學針對上課方式進行調整，有大學生看到學校公告要回到教室實體上課，立馬在校版詢問「下禮拜回學校實體上課要確欸，下禮拜回學校實體上課怕確診欸」，甚至有網友透露男友把自己的熟睡褲的香味當成香水在聞，讓她傻眼表示「要確餒」。

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No.7 有沒有要抽Gogoro

看實況直播、疫情記者會時，你曾發現許多人留言「有沒有要抽Gogoro／狗狗肉」嗎？其實「抽Gogoro」的梗最早源自於《爐石戰記》知名實況主羅傑，當時在Twitch達標會抽Gogoro，結果最終他不但沒達標，加上頻道還疑似有觀眾抖內違規，在2021年2月遭到永久ban台。去年羅傑在YouTube開播時，有粉絲突然詢問「抽Gogoro了嗎」，讓他崩潰吶喊「奈何橋，你們到那邊，我一定燒給你」、「你們到底為什麼要抽Gogoro啦」。



事後Toyz和謝和弦開直播，看到留言區被狂刷「要不要抽Gogoro」，讓兩人真的臨時起意抽一台價值2萬元的Gogoro，觀眾也直呼「不管你做了什麼，有抽Gogoro我們就會相信你」、「TOYZ：我剩下37元，也是TOYZ：那不然抽一台狗狗肉」。

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No.6 不可能...吧？

「不可能沒帶禮物來吧？」、「不可能忘記我的生日吧？」，這些看似疑問句的對話，雖然可以使用「你是不是沒帶禮物來？」、「你該不會忘記我的生日？」代替，但是使用「不可能...吧？」的語法，除了延伸說話時的語氣，也代表對於沒帶禮物、忘記生日的驚訝，甚至還會被視為是情緒勒索的用語。

「不可能...吧」在網路上形成模仿熱潮，像是藝人邵庭直播帶貨時就使用「不可能今天一直曬單一直抽吧」，唐吉軻德宣布要到高雄展店時，臉書社團《高雄大小事》也發文表示「不可能不分享的吧？你喜歡的唐吉軻德要來高雄了」，甚至有網友在去年3月停電12小時後忍無可忍，在PTT發文「南部再怎樣罵，電應該都有了吧！不然怎麼開冷氣睡覺，不可能還有人沒電吧？」

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No.5 注意看...太狠了

「注意看，這個男人太狠了，男人名叫小帥...」，你是不是也對這句台詞記憶猶新呢？其實這段話經常出現在中國劇情解說影片，包含臉書、YouTube都能見到類似內容，後來逐漸被台灣人替換主詞造樣造句，用來講述浮誇的故事情節或影片，甚至還會在留言區被網友接龍成一段搞笑幽默的故事。

日前高雄有一名外送員因為顧客要求送到一樓「不要打電話」，為了將餐點送達百貨專櫃，不惜將機車牽進百貨公司送餐，讓許多網友紛紛留言，「注意看，這男人太狠了」、「太狠了，這個小隊長」、「這個人真的太狠了」。

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No.4 腦霧

許多民眾都十分擔心COVID-19後遺症「腦霧」，醫學上腦霧單純用來表示一個人思考、專注力和理解力下降，還會讓人陷入憂鬱和焦慮之中。隨著國內本土疫情延燒，去年台灣逐漸走向解封，不少網友乾脆直接把「腦霧」當作罵人的詞彙，形容別人頭腦不清楚。

去年有網友整理腦霧的症狀，認為「如果你不跟我說是腦霧，我只會覺得你腦袋有洞，有沒有腦霧其實就是腦X稍微美其名的八卦」，甚至好奇「罵人腦霧，算不算污辱」，對此有網友好心提醒「只要是貶義都可以告，與大眾利益無關都可以成立，是不是事實不重要，刑法可以幫你」。

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No.3 降肉

人氣YouTuber「阿翰」扮演阮月嬌、西打等角色出名，在去年更是以算命阿姨成功打響名號，影片中「恭請九天玄女駕到，800英呎、500英呎，降肉！降肉！」的台詞更是烙印在觀眾腦海裡，原本的「降落」被阿翰唸成「降肉」，更是意外爆發網路流行風潮。

有一名家長在臉書《爆廢公社》社團分享女兒作業造句，題目是「...因此...」，沒想到女兒作答時寫下，「九天ㄒㄧㄢˊ女從800因此，600因此，ㄐㄧㄤˋㄌㄡˋ，ㄐㄧㄤˋㄌㄡˋ」，讓網友笑翻表示「跟上流行」，還有家長建議不要太早給小朋友看影片，「否則災情會更慘」。

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No.2 挖苦挖苦

風靡2022年的人氣動漫當屬《SPYxFamily間諜家家酒》！故事描述粉紅色頭髮的安妮亞來到間諜「黃昏」的家中當女兒，除了擁有讀心術之外，在得知養父黃昏是西國間諜、養母約兒是綽號「睡美人」的殺手時，安妮亞更是興奮地喊出「挖苦挖苦（わくわく）」。其實挖苦挖苦在日文中表示「充滿期待、喜悅」的心情，搭配上安妮亞眼神綻放光芒的畫面，瞬間成為網友愛用流行語及梗圖之一。

日前一所高中升大學補習班在臉書張貼北一女學生滿級分雙料榜首，結果被眼尖網友發現該名女學生面容神似安妮亞，吸引不少網友瘋狂朝聖，「挖苦挖苦」、「好可愛，WakuWaku」、「安妮亞每科都15級，WakuWaku」、「長得清秀又可愛還成績好，挖苦挖苦」。



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No.1 芭比Q了

如果遇到糟糕、不順遂的事情，2022年的你腦海裡一定會浮出「完了完了完了～芭比Q了，真的芭比Q了，真的完蛋了」，「芭比Q」其實是英文BBQ（Barbecue）衍生出來的諧音，再從「燒烤」延伸出「火化」、「完了」的意思，去年一名中國抖音遊戲博主「無賴——電音吃雞」在玩絕地求生，在直播中快被敵人打敗之際，不小心脫口說出「芭比Q了」，傳到台灣後頓時讓國人陷入「芭比Q」熱潮。

許多人因此將股票下跌、新聞事件使用「芭比Q」開頭，其中有鄉民受不了在PTT上狂喊「看到很煩」，也讓網友好氣又好笑回應，「芭比Q了芭比Q」、「流行語不就這樣？人要服老」、「真的很洗腦啊」、「現在兩版本在傳，YouTube都有，短影片現在一堆都套進去」、「完了完了，芭比Q了，你跟不上了」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月31日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022年流行語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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