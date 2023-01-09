奇美食品為腎友特製「磷鉀友善西點」 獲食創獎明辦促銷
奇美食品針對全台近200萬名腎臟病友設計全系列「磷鉀友善點心」，因「突破產業現況並超乎市場需求」獲得「食創獎」。奇美食品慶祝獲獎，宣布明天起至1月31日旗下門市舉辦磷鉀友善商品限時特惠活動，邀請民眾品嘗體驗。客服專線0800-783-703。
奇美食品表示，腎患者腎功能逐漸衰竭，需藉飲食控制降低腎臟負擔，尤其代謝鉀與磷的能力不佳，須限制每日磷鉀的攝取量；依照腎臟病的分期，在建議量內攝取具高生理功能的優質蛋白。
業者表示，得獎西點以豆製品取代乳製品減少磷含量，製程加入過水程序降低食材鉀含量，使需磷鉀控制的消費者能食用被禁止的西點及乳製品，每款點心有清楚磷鉀標示幫助精準掌握攝取量，還增加優質蛋白，是為解決腎友日常飲食不便而生。
奇美食品說，另結合奇美醫院營養科推出古法製作中式點心，有蘿蔔糕、芋頭粿、起司蔥花糕等，除調整磷鉀含量、降低納含量，也增加優良蛋白質成分，質地軟嫩細緻，懷舊風味更受長輩喜愛。
磷鉀友善麵包系列，嚴選日本熊本製無麩質米穀粉，降低麩質過敏源，採用天然湯種酵母與水合工法增加麵團水分吸收率，維持良好濕潤口感；使用日本專利植物大豆鮮奶油，相較一般奶油膽固醇大幅降低，對人體更加健康，也是一般人能安心食用的機能點心。
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