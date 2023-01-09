《黑暗榮耀》宋慧喬這樣演燙傷 醫：連貫滿合理、細膩

韓劇《黑暗榮耀》引發話題，宋慧喬主演的女主角在高中時期被同學霸凌，多次被電捲棒和熨斗燙傷，燙傷後只吃冷飯糰，不吃熱食、喝熱湯，或為緩解燒燙傷傷口癒合的搔癢感，脫掉衣服趴在雪地裡降溫，都讓觀眾印象深刻。熟知燒燙傷的整形外科醫師說，「戲劇描述燙傷患者不敢吃熱食，這是合理的。」一齣戲劇可以將燙傷患者症狀、反應等連貫起來，「滿細膩的」。

宋慧喬在劇中被電捲棒燙傷手臂、小腿、背部，身上滿是傷疤，她和劇中壞人約在餐廳見面，她完全不碰眼前的熱湯，只吃放涼後的血腸，甚至在修車場時，看到肉在烤盤上滋滋作響，內心想起被燙傷時的痛苦而異常恐懼。

「戲劇描述燒燙傷患者不敢吃熱食，這是合理的。」知名整形外科醫師、懷寧醫院院長戴念梓說，嚴重燒燙傷確實會影響排汗功能，當吃熱食、運動，身體無法排汗、散熱，可能會刺激燒燙傷疤痕，而出現搔癢、疼痛等不舒服，另燒燙傷患者在戶外運動，若體溫高達38℃以上，因身體無法散熱，有可能出現中暑症狀，進而影響腦神經、心血管或腎臟功能。

戴念梓表示，一齣戲劇可以將燒燙傷患者的症狀、反應等連貫起來，「滿細膩的」，但熱食對燒燙傷患者來說並非禁忌，可是如果吃熱食會引起不舒服、無法排汗，建議還是少吃，若燒燙傷患者在飲食、生活等有疑問，都可進一步和醫師諮詢。

台灣皮膚科醫學會理事、台北長庚醫皮膚科主治醫師黃毓惠說，電捲棒加熱後溫度相當高，可能高達攝氏100度以上，「真的很燙、很燙」，皮膚碰到一定會造成燙傷，且皮膚下方有汗腺，一旦燙傷到達真皮層，屬於深二度燙傷，此時汗腺毀損，喪失排汗功能，如果燙傷面積超過全身30%，將影響全身排汗功能，以皮膚面積區分，身體前方軀幹面積為18%，後背18%，要達30%幾乎是前胸、腹部、後背都被燙傷。

至於，女主角為緩解燒燙傷傷口癒合的搔癢感，去除身上衣物臥倒在雪地裡降溫。黃毓惠說，這為兩個層面，第一是燒燙傷傷口逐漸癒合時，傷口會有搔癢、疼痛、緊繃等感覺，這時冰敷緩解癢感是為避免搔抓，以防傷口感染，但要注意皮膚不要被凍傷，另一個則是心理創傷，也就是說，只要想到或看到與燒燙傷有關的場景，就會尋找物品讓全身降溫。

精神科醫師楊聰財說，燒燙傷患者害怕吃熱食的心理創傷，此為制約式連結反應，最有名的就是巴夫洛夫實驗，也就是只要燒燙傷患者看到某場景，而連想到燒燙傷當時有關的場景，心理就會引起不舒服，這可透過認知行為心理治療等，協助用新思考、行為模式，降低恐懼感。如八仙塵暴燒燙傷患者就常用此治療方式，但部分患者仍受到外界異樣的眼光，需要大家一起支持與協助。

黃毓惠指出，燒燙傷第一時間就是要沖脫泡蓋送，減少熱能對皮膚的傷害，在燒燙傷傷口癒合過程，務必重視傷口清潔，避免細菌感染，為避免傷口出現肥厚型疤痕，須時常按摩或穿彈力衣，這段時間長達半年至一年以上，需要很大的耐心，肥厚型疤痕也可透過塗抹類固醇藥物、除疤凝膠，或冷凍治療、染料雷射等消除疤痕，但依燒燙傷嚴重程度不同，疤痕恐無法完全消除。

戴念梓說，燒燙傷疤痕可能會出現攣縮、刺痛、搔癢症狀，甚至是影響神經感覺，容易出現摩擦等傷口，嚴重疤痕還可能出現潰瘍、皮膚病變，平時須注意皮膚保養、清潔，並多觀察皮膚變化提高警覺，燒燙傷患者除身體不舒服外，於社會、心理等各方面影響也需一一克服。 宋慧喬主演《黑暗榮耀》描述燙傷者的身心痛苦。圖／Netflix提供

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