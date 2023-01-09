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洗腎前兩度暈倒失去呼吸心跳 醫院高效ECPR救了他

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區將手術器械、醫材、縫線、管線、電燒機和葉克膜主機都裝成一車，在5分鐘內就可移動到急診室火速救援。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區將手術器械、醫材、縫線、管線、電燒機和葉克膜主機都裝成一車，在5分鐘內就可移動到急診室火速救援。圖／澄清醫院中港院區提供

一位64歲男性洗腎患者，最近兩度在洗腎之前暈倒失去呼吸心跳，所幸經緊急在急診室同時進行葉克膜和心肺復甦術（ECPR），創下4個月內同一人兩次成功救回案例。

澄清醫院中港院區心臟外科主任吳慧中提醒，患者是因血中鉀離子過高所致，對洗腎患者而言，血液中鉀離子隨著每餐食物的攝取，會逐漸累積，因此到了下次洗腎前是血鉀最高、最危險的時刻。

吳慧中說，這位患者的腎功能只剩5％，需長期到醫院洗腎，4個月前要到醫院洗腎突然暈倒在醫院門口，失去呼吸心跳，立即送進急診室急救；最近在家中要準備前往醫院洗腎又發生同樣狀況，由於離醫院很近，很短時間內就被送進急診室。

他說，為了搶救時效，他們把手術器械、醫材、縫線、管線、電燒機和葉克膜主機都裝備在一套機動的設施中，一有緊急事件，在5分鐘內就可移動到急診室火速救援，宛如一支快速反應的打擊部隊，給失去呼吸心跳的患者進行ECPR，近半年來，存活率可以達6成，其中以心肌梗塞的病人居多。

吳慧中說，在急診室做心肺復甦術的同時，能立刻接上葉克膜救援，最大功效在於透過葉克膜的體外血液循環，暫時提供急救病人身體其他器官和腦部的正常血液，來保護器官和腦部，再全力搶救心臟。

由於這位洗腎患者因血中鉀離子過高，造成心律不整導致失去呼吸心跳，經心肺復甦術後仍有心律不整及心室顫動，此時接上葉克膜就能暫時取代心肺功能，讓生命徵象稍微穩定，再緊急洗腎以降低血液中的鉀離子濃度，就能救回生命。

他說，正常人可由腎臟排尿來調節血中鉀離子濃度，當嚴重腎衰竭時，就可能會有高血鉀現象產生，高血鉀輕者無症狀，嚴重會心悸、暈厥、四肢無力、呼吸淺促，甚至產生致命的心律不整而猝死。

因此，含有高鉀的食物要注意控制份量，例如：瓜類、香蕉、草苺、蕃茄、奇異果，而葡萄乾等果乾以及蔬菜湯、肉湯等，洗腎患者應特別避免。除了避免高鉀食物攝取，在烹調時，蔬菜及肉類應以大量開水川燙過以減少鉀離子。

澄清醫院中港院區心臟外科主任吳慧中。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區心臟外科主任吳慧中。圖／澄清醫院中港院區提供

洗腎 患者 葉克膜

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