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發生火災怎麼辦？想要保命 第一步不是「打119」

聯合新聞網／ 綜合報導
倘若某天你家發生火災，該怎麼做才能有效保命？內政部分享「火災應變三個步驟」，第一步是大喊「有火災！」。 示意圖／ingimage
倘若某天你家發生火災，該怎麼做才能有效保命？內政部分享「火災應變三個步驟」，第一步是大喊「有火災！」。 示意圖／ingimage

社會上火災新聞頻傳，倘若某天你的住家不幸失火，該怎麼做才能有效保命？日前，內政部分享「火災應變三個步驟」，第一步是大喊「有火災！」，這麼做可以警示家中正在熟睡、做其他事的家人盡快逃生，避免憾事發生。

內政部7日晚間在臉書推出QA問答，題目是「有一天，你發現家中某個電器起火了，首先，你會採取哪個哪個行動來反應？」，選項有「A.衝回房間，搶救重要財物；B.趕快拿滅火器來滅火；C.找手機打119，尋求救援；D.大喊失火，示警他人」，並公布正確答案是「D.大喊失火，示警他人」。

圖／翻攝自內政部臉書粉專
圖／翻攝自內政部臉書粉專

自稱「人民管家」的內政部小編表示，火災發生時，民眾的每一秒、每個行動，都會影響到生與死的結局。一般人以為發現火災的第一時間是要「逃離火場」，然而這麼做卻有可能導致家中正在熟睡、做其他事的家人，因為沒有在第一時間得到警示，在最後一刻才發現火警，最終導致憾事發生。因此火場應變中，重要三步驟分別為：

一、示警（大叫：有火災！）；

二、應變（小火快跑、濃煙關門）；

三、安全後打119報案。

內政部強調，民眾大喊幾聲「有火災！」，只需要幾秒鐘的時間，就能拯救大家的生命，提醒大家千萬不要忽略了這個重要步驟。內政部更再次呼籲民眾要安裝「住宅用火災警報器」，它能24小時隨時偵測濃煙或高溫，成為火警發生時，第一時間為全家人發出警示的守護者。

貼文一出，網友們紛紛贊同說「先示警非常重要，建議所有看到的人都分享」、「上次KTV火災就是很多人不知道事情發生了才會造成嚴重死傷」，也有人開玩笑回答「E：在IG小帳上發限動問朋友們火災該怎麼辦」。

有網友附和小編貼文，分析「先（選項）D，如果有人身上有手機，請他打（選項）C，然後發現者可以試圖找滅火器先救援（選項）B。以上是要有兩人清醒狀態情況下才能做，如果其他人昏睡剛醒，可能這是（選項）C跟（選項）D，再來就是先跑了」、「D疏散老弱婦孺→C請其他成人打119→B切斷該迴路NFB，用乾粉滅火器嘗試滅火，噴完就逃走→A不必做，只要火勢撲滅，財物都在；如果火勢不滅，人為財死」。

火災 內政部 手機

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