今明高山有局部降雪機率 吳德榮：周日變天氣溫驟降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(9日)晨台灣上空有從南海移入的中高雲；伴隨鬆散的降水回波；中部山區零星飄雨；台中有局部濃霧。

吳德榮說，截至4點53分本島縣市平地最低氣溫為花蓮(壽豐鄉)13.7度。而其他各地區平地最低氣溫為：北部(桃園大溪區)15.2度，中部(嘉義東區)14.6度，南部(高雄內門區)15.0度。

中央氣象局表示，今、明(９日、10日)兩天華南雲雨區東移，台灣北部、東半部地區、中南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲，今晚起至明日中南部地區亦有零星短暫雨；今日西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；明日東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；今明兩天高山有局部降雪機率，山區道路請慎防積冰或路面溼滑的現象。

他表示，今日冷空氣減弱，氣溫回升；中高雲增多，平地仍為多雲時晴，近山區有零星飄雨；晚起北台灣亦有局部短暫雨的機率。白天舒適、早晚涼，日夜溫差大。各地區平地氣溫：北部15至25度，中部14至27度，南部15至28度，東部14至25度。

吳德榮表示，明(10)日東北風略增強，影響輕微；北部、東半部雲量增多、有局部短暫雨的機率；中高層雲系移入，西半部平地大多為多雲時晴、山區有零星少量飄雨的機率。各地氣溫微降，白天舒適、早晚涼。

而周三(11日)季風減弱，氣溫漸升，西晴、東偶局部短暫雨。周四至周六(12至14日)，大氣增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱、早晚涼，為「暖陽如春」、易起霧的型態。

吳德榮表示，下周(15)日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降。下周一至周三(16至18日)受強冷空氣影響，目前各國模式模擬的強度，仍不一致，達「強烈大陸冷氣團」(台北氣象站≦12度)或「寒流」(台北氣象站≦10度)的機率皆存在；至於春節期間的天氣變化，時間還在早，密切觀察中。

商品推薦