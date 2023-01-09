表演藝術產業減碳關鍵 減少「一次性劇場」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台中歌劇院去年秋天推出英國編舞家阿喀郎．汗作品「叢林奇譚」，從孩童視角出發呼籲對氣候變遷的關注，製作強調精簡人力、極簡舞台設計及投影設計，使布景道具易於演出當地重製，減少國際間移轉的碳足跡，也是台中歌劇院宣告「綠劇場」的起點。圖／台中歌劇院提供 攝影／李佳曄
台中歌劇院去年秋天推出英國編舞家阿喀郎．汗作品「叢林奇譚」，從孩童視角出發呼籲對氣候變遷的關注，製作強調精簡人力、極簡舞台設計及投影設計，使布景道具易於演出當地重製，減少國際間移轉的碳足跡，也是台中歌劇院宣告「綠劇場」的起點。圖／台中歌劇院提供 攝影／李佳曄

為了減碳，環保署呼籲民眾減少「一次性餐具」的使用；而作為台灣文化產業減碳指標的表演藝術產業，減少「一次性劇場」也是減碳的關鍵。台中歌劇院藝術總監邱瑗表示，台灣不像歐美幅員廣闊，表演團隊巡演的運輸排碳量有限，但台灣劇團長期習慣製作僅供短期演出的「一次性劇場」，「用過即閒置」的道具和戲服碳排量驚人。兩廳院藝術總監劉怡汝認為，這跟台灣劇團長期仰賴政府「雨露均霑」的補助制度有關，希望劇團能透過減碳永續的「綠劇場」翻轉觀念，在戲劇製作之初便朝長演型節目的概念打造舞台和道具。

歐、美、澳洲幅員廣大，劇團巡演往往以飛機為交通工具，而搭機的碳排量驚人。因此近年歐美劇場計算碳足跡，運輸成為重要的減碳選項。以雪梨舞蹈團為例，為期十一周的全國巡演，每位成員的碳排量高達七公噸，還高於全球每年的人均排放量，減碳方式便是將搭機轉為搭共享汽車或長途公車。甚至還有表演團隊為了減少觀眾開車來看表演造成的碳排量，放棄到雪梨歌劇院演出。而表演團隊規劃演出時，除了財務預算，也得將碳排量預算納入，英國已出現專門協助表演團隊計算與規劃碳排量的公司。

但邱瑗認為，台灣表演團隊能做國際巡演的不多，國內巡演也動用不到飛機，減碳的關鍵在於「一次性劇場」。劉怡汝分析，過去劇團為了追逐政府的補助，傾向一年製作一齣劇，而每齣新劇演個兩周便束諸高閣，來年繼續推出新戲，造成道具戲服的重大浪費。她認為，台灣劇場必須改變觀念，設計製作可以演出多場的長演型節目，包括適應不同劇院的舞台設計，甚至設計可以借給其他劇團使用的道具和戲服。以去年創下兩廳院銷售紀錄的松隆子舞台劇「Q：歌舞伎之夜」為例，簽約時便議定，大量道具布景演完後留在台灣、不帶回日本，供台灣劇場使用。

為了減碳，用投影取代舞台實景成為國際劇場的趨勢，但設計投影的費用往往遠高於搭蓋舞台實景，造成劇團卻步。劉怡汝指出，雲門舞集是最早使用大量投影的表演團隊，創辦人林懷民告訴她，這是為了國際巡演減少道具運輸。她認為劇團打造一齣戲，就應該有抱有國際長期巡演的雄心，不要只想做「一次性劇場」。邱瑗則認為，以台灣的科技環境，「投影」將成為台灣劇場的優勢。

劇場 減碳 團隊

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