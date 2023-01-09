節目單、午夜場成為歷史？ 文化產業的減碳時代來了!

走進劇院，你發現你再也拿不到實體節目單，改成用手機掃QR CODE；國際巡演型節目不僅人力減少，舞台布景道具也變得精簡，改由投影取代。 為了節能永續，法國的國家電影中心甚至制定明確規定，要求電影院根據觀眾數量縮短放映時間和營業時間，「午夜場」可能走入歷史。為了達成二○五○的淨零排放目標，全世界的文化產業產生巨大的翻轉。文化部也從今年起啟動「文化產業减碳科研輔導計畫 」，預計用五億經費、四年時間協助文化產業減碳。

文化部表示，今年第一年匡列經費八千兩百萬，研議設立綠色藝文標章、藝文產業淨零減碳指引，協助業者辦理溫室氣體盤查及提供諮詢窗口，以及減碳相關獎勵機制及補助要點。.此外將以文化部主辦活動與主管展演場館作為示範場域，支持國表藝三館以綠色創意、劇場永續等目標製作節目。文化部指出，目前以鼓勵及推廣產業進行減碳為主，尚未規劃罰則。

根據英國藝術委員會的報告，博物館、戲劇和視覺藝術是文化產業碳足跡的主要來源，三個領域便占了近六成。去年台灣藝術永續聯盟、畫廊氣候聯盟陸續成立。北藝中心上周表示，今年將推動表演節目演出製作的碳足跡盤查系統。兩廳院也透露，將協助表演藝術聯盟參考歐盟的「劇場綠皮書」，製作台版劇場綠皮書。

文化產業中，劇場的減碳讓觀眾感受最深刻，包括節目單大量減少、並用電子門票取代紙本票。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，目前兩廳院主辦節⽬單電⼦化已達到七成，電⼦票數量達到售出票券總數的三成四。台中歌劇院藝術總監邱瑗則說，考慮針對希望收藏紙本節目單的觀眾推出預訂服務，確定數量再印製。

過去強調大規模的跨國製作或國際巡演節目，舞台道具和人力都變得精簡。台中歌劇院去年秋天推出英國編舞家阿喀郎．汗作品「叢林奇譚」，製作強調精簡人力、極簡舞台設計及運用投影設計，使布景道具易於演出當地重製，減少國際間移轉的碳足跡，也是台中歌劇院宣告「綠劇場」的開始。兩廳院也推出跨國共製的「寫給滅絕時代」，完成強調低耗能、低碳排及零差旅的跨國綠⾊製作。劉怡汝表示，為了減少道具布景、演員搭飛機的碳排成本，未來的國際節目會往尋找當地演員與道具的「在地化製作」方向發展。

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