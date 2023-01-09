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會演是英雄 高雄場明開賣

聯合報／ 本報訊

去年最受歡迎的全明星脫口秀「會演是英雄」，今年將在台北、台中加碼演出，因南部觀眾頻敲碗，主辦單位也宣布加開高雄場演出，明天一月十日中午啟售。

●聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊聯合推出的「會演是英雄」，二月至四月在國家戲劇院、台中屯區藝文中心、高雄衛武營戲劇院演出，最低優惠八六折，購票請上udn售票網　https://reurl.cc/RXKM86 客服專線02-26491688

文創 衛武營 客服

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