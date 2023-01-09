耗水費下月開徵 業界急喊3配套

經濟部二月起將針對每月用水九千度以上大戶，於枯水期開徵耗水費，每度水費加收三元。工商團體表示，積極節水有其重要與必要性，但徵收實施的配套可以更完整，建議政府思考開徵時機，農業及民生用水也應規畫，並提高對投資節水設備的業者更多減徵優惠。

工商協進會昨天提出三點建議，首先，台灣水價相對便宜，根據國際水協會調查，台灣平均水價居全球第三低，因此大方向上肯定政府以價制量，但今年景氣下行、出口減緩，是否為適當開徵時機仍可再思考，以利台灣經濟民生發展。

其次，政府在農業用水、民生用水等範疇也應規畫對應措施。由於農業用水約占全國用水量七成，但灌溉用水漏水率逾三成，建議政府應協助農業提升灌溉效率、加速汰換老舊管線、強化智慧監控系統建置進程、改善漏水率過高的情形，才是根本之道。

工商協進會最後說，耗水費徵收宜提高減徵條件，在疫情尚未完全減緩，旅宿業受衝擊仍大，建議應緩徵；而針對採用再生水或海淡水、投資節水設備者，耗水費減徵優惠上限由六成提高至八成，以增加投資節水設施之誘因。

經濟部水利署說，耗水費徵收已充分考慮景氣變化，並有節水費率優惠、節水投資抵減，二○二五年六月底前減半徵收，有利產業運用緩衝期改善企業用水體質。水利署將持續與企業及工商團體溝通，強化節水輔導、協助企業ＥＳＧ落實、改善徵收作業。

至於農業用水，農委會農田水利署已將灌溉水路改善與管理智慧化列為優先施政重點；旅宿業用水量遠少於大型製造業，其用水回收率行業基準區間標準已充分考慮行業特性，有綠建築標章的飯店也可享優惠費率。

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