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一張圖看天氣！明日回暖水氣增 這日冷氣團南下「低探13度」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三前氣溫稍降且有降雨機率，周四至周六氣溫回升，最高溫可達27度。聯合報系資料照
周三前氣溫稍降且有降雨機率，周四至周六氣溫回升，最高溫可達27度。聯合報系資料照

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，周三前氣溫稍降且有降雨機率，3500公尺以上高山有零星降雪及路面積冰機會，周四至周六氣溫回升，最高溫可達27度，周日鋒面通過、冷氣團南下，氣溫明顯下降，本島平地最低溫13度。

氣象局指出，明（9日）至周三（11日）華南雲雨區東移，周二（10日）至周三加上東北季風稍增強，水氣多，各地雲量多，北部、東半部地區及中南部山區局部降雨；中南部地區在周一晚間至周二偶有零星雨；金門、馬祖、澎湖地區偶有局部短暫雨。

3500公尺以上高山仍有零星降雪及路面積冰機率，北部高山相對中南部山區高，山區用路需慎防路面溼滑現象。

周四（12日）至周六（14日）氣溫回升，天氣較為穩定，周六最溫暖，東半部、北部山區仍有局部降雨，其他地區多雲到晴，但周六雲層稍增多，西半部高溫約25至27度。

周日（15日）鋒面通過、冷氣團南下，北部、東半部地面有短暫雨，氣溫凌晨以後一路隨時間明顯下降。中部以北低溫13度；金門、馬祖低溫11度及7度；其他地區約14至15度。

氣象局提醒，周二至周三台南以北、恆春半島、東部、東南部（含蘭嶼綠島）沿海空曠地區及澎湖將有8至9級強陣風；風弱期間（周一、周四及周六）西半部及金馬需留意局部霧或低雲。

周三前氣溫稍降且有降雨機率，周四至周六氣溫回升，最高溫可達27度。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
周三前氣溫稍降且有降雨機率，周四至周六氣溫回升，最高溫可達27度。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

氣象局 冷氣團 低溫 東北季風

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