花蓮鳳梨花寒害 農委會核定現金救助每公頃9萬元
花蓮縣瑞穗鄉種植約40公頃的鳳梨花，去年底遭寒害受損程度達20％，初估災損金額約275萬元。縣府向農委會爭取農業天然災害現金救助，核定每公頃救助額度為9萬元，受災農友即日起至本月16日止，可到鄉公所申請，盼在過年前助農民減少損失。
鳳梨花每公頃平均可產出2萬顆，去年12月寒流造成濕冷天氣，讓部分果實冠芽葉片被凍傷，天氣回暖受到太陽照射下，冠芽出現白化、葉片還有黃斑，由於鳳梨花不漂亮就不能販賣，讓農民擔心血本無歸。
縣府農業處與農政單位前往會勘，發現有21公頃鳳梨花果實冠芽葉片出現變色斑塊，推估災損金額約275萬元，且整體損害程度已達20％，符合現金救助啟動標準，便依農業天然災害救助辦法規定，提報農委會爭取公告天然災害現金救助。
縣府農業處長陳淑雯表示，農委會在1月6日公告瑞穗鄉鳳梨花為農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃9萬元，即起至1月16日止，農友可到鄉公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日照常受理，受理最後一天如逢假日，則順延至上班日。
陳淑雯表示，農友申請現金救助時，須依規定準備相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應是實際從事農作生產者，申報項目損失率須達20％以上，符合申請資格的農民請儘速前往公所辦理。
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