台灣虎航今徵選客艙組員 尋找下一位虎寶虎妞

隨著各國陸續宣布解封，旅遊市場明顯回溫，航空公司陸續為疫後人力超前部署，台灣虎航於一月初迎來第19批客艙組員報到，共計20位培訓組員。自去年12月初開放客艙組員履歷投遞後，兩週內便吸引了近3000位求職者報名，經初步書面資料篩選後，逾1000名求職者符合資格，可參與初試甄選，今天（8日）到考率將近九成，複試將於下週末（14日、15日）進行複試，錄取之客艙組員，將於今年上半年分批報到。

台灣虎航表示，台虎也將招募運務人員，招募時間為2023年1月9日凌晨00:01起至2023年2月10日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，即可報考。錄取之運務人員，將安排於今年上半年陸續報到。

為選出性格和台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌服務特質相呼應的客艙組員，考生們於初試徵選中必須脫鞋摸高，再以團體面試的方式檢視求職者的特質，並要求朗讀一段英語短文，以初步了解考生們的語言能力、沈穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。

初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標；獲得錄取的考生，將成為台灣虎航的客艙組員，並於今年上半年開始陸續分批報到及受訓，待完成8週的地面及空中訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服，成為虎寶虎妞翱翔天際。

除了積極為客艙組員加入新血，也同步招募運務人員，招募時間為2023年1月9日凌晨00:01起至2023年2月10日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，即可報考。錄取之運務人員，將安排於今年上半年陸續報到。

台虎補充，有興趣從事航空事業與熱愛飛行的朋友，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「運務人員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行查看相關職務。 台虎新招募客艙組員，逾千位考生準備進行初試。圖／台灣虎航提供 考生排隊準備進入報到會場。圖／台灣虎航提供 考生進行脫鞋摸高測試。圖／台灣虎航提供 各考生繳交相關資料，準備進行面試。圖／台灣虎航提供

商品推薦