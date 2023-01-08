台灣虎航今徵選客艙組員 尋找下一位虎寶虎妞
隨著各國陸續宣布解封，旅遊市場明顯回溫，航空公司陸續為疫後人力超前部署，台灣虎航於一月初迎來第19批客艙組員報到，共計20位培訓組員。自去年12月初開放客艙組員履歷投遞後，兩週內便吸引了近3000位求職者報名，經初步書面資料篩選後，逾1000名求職者符合資格，可參與初試甄選，今天（8日）到考率將近九成，複試將於下週末（14日、15日）進行複試，錄取之客艙組員，將於今年上半年分批報到。
台灣虎航表示，台虎也將招募運務人員，招募時間為2023年1月9日凌晨00:01起至2023年2月10日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，即可報考。錄取之運務人員，將安排於今年上半年陸續報到。
為選出性格和台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌服務特質相呼應的客艙組員，考生們於初試徵選中必須脫鞋摸高，再以團體面試的方式檢視求職者的特質，並要求朗讀一段英語短文，以初步了解考生們的語言能力、沈穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。
初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標；獲得錄取的考生，將成為台灣虎航的客艙組員，並於今年上半年開始陸續分批報到及受訓，待完成8週的地面及空中訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服，成為虎寶虎妞翱翔天際。
除了積極為客艙組員加入新血，也同步招募運務人員，招募時間為2023年1月9日凌晨00:01起至2023年2月10日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，即可報考。錄取之運務人員，將安排於今年上半年陸續報到。
台虎補充，有興趣從事航空事業與熱愛飛行的朋友，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「運務人員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行查看相關職務。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言