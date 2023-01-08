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名家春聯揮毫大會圓山飯店登場 70名書法家開筆

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
已經進行第35年的春聯揮毫活動，今在圓山大飯店大廳登場，循往例邀請國內各界書法家70人展開春聯揮毫大會。圖／內政部提供
已經進行第35年的春聯揮毫活動，今在圓山大飯店大廳登場，循往例邀請國內各界書法家70人展開春聯揮毫大會。圖／內政部提供

已經進行第35年的春聯揮毫活動，今在圓山大飯店大廳登場，循往例邀請國內各界書法家70人展開春聯揮毫大會。由當年擔任內政部長的許水德，為改善社會善良風俗及推動書法文化，特邀書法家張炳煌策畫，年年進行春聯揮毫的推廣，成為春節前的一項新年活動，極受歡迎和重視。

本次活動由內政部指導，中華民國書學會及圓山大飯店承辦，淡江大學協辦，首由聲樂家簡文秀獻唱開啟序幕，由淡大董事長張家宜、穩茂半導體董事長陳進財、內政部役政署副署長徐健麟、圓山大飯店執行副總經理陳愷璜、日本書家黑田節及多位知名書法家共同進行開筆儀式。

開筆儀式中並將進行由淡江大學e筆研發團隊首次公開的空靈揮毫，透過科技將無形的揮毫轉為書法文字呈現，這是開科技之先，也是該團隊實驗性的研發成績，未來將與元宇宙進行結合，為文字書法的數位再創新局，值得期待。

隨後將在台灣戲曲學院的鑼鼓聲中，由受邀參加的70位書法家在現場書寫春聯，預定於3時30分開始在現場贈送春聯，除有現場書法家親手書寫的春聯外，還有由內政部印製的書法家張炳煌書寫的全套春聯贈送。

春聯 書法家 內政部

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