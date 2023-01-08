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澳籍舞蹈家培育頂尖舞者 申請梅花卡梅花卡獲准

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導
澳大利亞籍教授張曉雄申獲梅花卡。記者邱奕能／翻攝
澳大利亞籍教授張曉雄申獲梅花卡。記者邱奕能／翻攝

澳大利亞籍教授張曉雄曾任澳大利亞國家舞蹈劇場全職舞者，25年前受聘由台北藝術大學舞蹈系聘為教授至今，張曉雄前年獲得中國文藝協會文藝獎章「舞蹈獎」，移民署為表揚他在台灣舞蹈領域的貢獻，今天宣布張曉雄申請俗稱「梅花卡」的永久居留證獲准。

今年54歲的張曉雄，出生在柬埔寨，後來移民到澳洲進修並從事舞蹈工作，長年投入文化藝術相關工作，在舞蹈編導、舞蹈教育、劇場創作等領域，具有豐富資歷及傑出表現。這次申獲俗稱梅花卡的永久居留證，他說，在台灣深耕發展，與學生教學相長讓他獲益良多，很開心能夠為這塊土地作出貢獻。

移民署表示，張曉雄多年深耕文化藝術相關工作，不僅於舞蹈領域成績斐然也著作等身，所出版的文集《野熊荒地》、《踐行者—張曉雄的創作人生》及人體攝影作品集《眾神的榮耀》，受到大家喜愛；更主演張作驥導演的電影《那個我最親愛的陌生人》，獲得義大利亞洲電影節最佳電影。

移民署說，張曉雄融合東西肢體美學培育許多台灣頂尖舞者，長年在國際舞壇創作藝術表演，並運用其國際連結多次促成國際交流，在引進國際舞壇頂尖風潮的同時，將台灣舞者帶向國際舞台。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才在台就職取得居留、永久居留。國家發展委員會已修正外國專業人才延攬及僱用法，期能透過多元友善的攬才通路，為外國專業人才打造更友善的工作與生活環境。

澳大利亞籍教授張曉雄申獲梅花卡。記者邱奕能／翻攝
澳大利亞籍教授張曉雄申獲梅花卡。記者邱奕能／翻攝

移民署 電影

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