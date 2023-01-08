山友利用春節連假登山 近3千人申請入園
農曆春節連假將至，許多民眾選擇登山走春，太魯閣國家公園管理處統計，1月20日至29日登山入園申請件數已有795件、2717人，其中近1500人申請錐麓古道，其次為南湖大山，登山申請截至1月18日止，人數還會持續增加，屆時山上將會很熱鬧。
太魯閣國家公園擁有鬼斧神工的峽谷壯麗風景，每年春節期間，許多人利用長假登山，園內許多高山更是必登的路線，像是南湖大山、奇萊主北峰、畢祿山縱走羊頭山等，因此連假申請入園人數倍增。
太管處統計，截至1月5日申請春節入園件數，以錐麓古道1448人為最多，其次為南湖大山420人。整體申請件數與人數雖較去年略減，不過入園申請截至1月18日下午3時止，登山人數還會持續增加，各生態保護區將視情況實施總量管制。
全長約10.3公里的錐麓古道，是太魯閣國家公園熱門的登山路線，陡峭峽谷地形深獲遊客喜愛，以前曾因路段崩毀，太管處封閉多年，後來推廣生態旅遊兼顧史蹟保存，於2004年底完成古道自燕子口起，連接至巴達崗、大斷崖、紀念碑（斷崖駐在所舊址）路段修復，其中全長約500公尺的錐麓斷崖，是路線中最壯觀的精華路段。
另外，至2月28日止，不論登山路線有無降雪、結霜，只要申請進入太魯閣國家公園生態保護區，除了畢祿山、羊頭山、清水山及錐麓古道等，山友均要附上「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」，並攜帶雪地三寶，包括冰爪、冰斧與頭盔，確保生命安全。
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