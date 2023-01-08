12日起溫涼好天氣 週末恐再遇寒流

迎來一週溫涼天氣，但冬衣別急著收，週未恐怕又有寒流襲擊！中央氣象預報員葉志均受訪時說，9日受到雲區影響，北部東半部都會降雨。到12日之後東北季風減弱，雨量減少，氣溫也會回升。天氣風險氣象預報員李至晟指出，15日將迎來強烈冷空氣，提醒民眾不要因為氣溫上升就把冬衣收起來。

12日起氣溫上升

葉志均表示，9日到11日受到華南雲雨區東移影響，雲量明顯增加，迎風面的北部、東北部都會出現漂雨的狀況。他指出，在溫度表現上，因為10日東北季風增強，北台灣高溫略為下降，但下降幅度不高，大概會維持在16到18度，中南部則是17到20度。

李至晟指出，12日吹起東南風到偏南風，會把南方比較暖濕的空氣帶上來，全台氣溫都會顯著上升，就連北部的白天高溫都可以來到25度以上，中南部則會到30度左右。但他說，東半部的迎風面會出現降雨，加上西半部清晨也容易有低雲或霧出現，「會有點春天的感覺」。

中南空品條件差

他表示，近期台灣空氣品質不佳，空氣汙染持續南下，目前北部的空氣品質已經恢復普通，但導致中南部目前還有細懸浮微粒殘留，預報未來空氣品質會有橙燈、甚至是局部紅燈的機會，個人防護措施千萬不可少。

葉致均也指出，台灣近日都會是東風環境，中南部處於下風處，擴散條件並不佳，預計要等待10日東北季風增強後，中南部空氣品質才會變好一點。

週末強烈寒流

李至晟說，目前看來，15日會有強冷空氣南下，氣溫快速下滑；至於後面的氣溫會降到多低，還要看冷空氣的走向，目前還有變數，提醒「大家目前冬衣還不能收，也要多留意最新的天氣預測」。

氣象專家吳德榮也在專欄中指出，15日鋒面通過，強烈冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，後續受強烈冷空氣影響，達「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站≦12度）或「寒流」（台北氣象站≦10度）的機率皆存在。

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