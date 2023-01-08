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美FDA批准阿茲海默症新藥 專家：台灣最快明年上市

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
健康大腦與阿茲海默症患者大腦。製表／元氣周報 圖／123RF
健康大腦與阿茲海默症患者大腦。製表／元氣周報 圖／123RF

美國食品暨藥物管理局（FDA）本月6日批准一款阿茲海默症的新藥「Leqembi」，在1年半的臨床試驗中延緩衰退27%，一年治療費用約為2萬6500元。專家表示，此款藥適用於輕度患者身上，若病況已來到中度，恐怕效果相當有限。

「Leqembi」由美國百健（Biogen）與日本衛采（Eisai）藥廠共同研發，是全球第一款經臨床實驗證明，可針對阿茲海默症的生物特性，降低類澱粉蛋白沉澱，並減緩記憶力和思維衰退的藥物。第三期臨床試驗中共1795名患者，投入藥物一年半的時間，延緩了27%的記憶力、思維衰退症狀。

台北榮總失智治療及研究中心主任王培寧表示，目前在阿茲海默症的治療上，已和過往的目標不太一樣，現在鼓勵早期發現、早期治療，以將病程停留在輕度的時間延長。

「過去投入藥物治療時，病患多已退化到較為嚴重的情況。」王培寧說，近期問世的新藥，已漸漸開始針對有部分自主生活能力的族群，此次的新藥也是能夠減緩失能速度，這對患者的生活品質，以及照顧者的照護壓力來說，都是相當大的改善。

王培寧也說，「Leqembi」的主要機轉，即為移除大腦中不正常的澱粉，以延緩病程的發展，前兩年也有一款新藥問世，但價格是這款藥的兩倍。根據相關資料顯示，新藥適用於輕度的病患，若為中重度病患就不太建議使用。

不過，「Leqembi」每月需注射兩次，可能出現腦腫脹等副作用。王培寧也說，目前臨床上許多阿茲海默症治療藥物，都有腦腫脹的副作用，但也有大部分病患無症狀，但從國外的案例來看，確實已有幾例死亡個案，懷疑與腦腫脹有關。

目前美國醫療保險（Medicare）計畫也正在研擬是否給付這款新藥，美國FDA也正在確認新藥藥效。王培寧則說，通常一款新藥要進入台灣，要先待藥商於全世界分批投入人體試驗後，並經過我國食藥署審查，最快預計明年，甚至後年才正式投入使用，但「健保是否給付」，也還是一項難題。

美國 阿茲海默症 患者

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