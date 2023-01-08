快訊

北市立委補選天氣放晴 近中午投票率約25%

熱炒店慶生打卡遭尋仇 金山夜衝北市砍人 20歲男多處刀傷亡

奧客退散！台中人氣蔥麵包「1500個被秒殺」，店家抵制黃牛竟遭負評洗版

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每逢冬季中南部空品就亮「紅燈」 環團批政策沒對症下藥

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到大陸冷氣團挾帶境外汙染物南下，導致彰化以南6縣市今空品亮起「紅色警示」。圖／取自空品監測網
受到大陸冷氣團挾帶境外汙染物南下，導致彰化以南6縣市今空品亮起「紅色警示」。圖／取自空品監測網

受到大陸冷氣團挾帶境外汙染物南下，導致彰化以南6縣市今空品亮起「紅色警示」。中南部每逢冬季就有境外空汙問題，環團批評，環保署每年都說有稽查，但年年空品還是這麼糟，顯示現有作為無效，應對症下藥並提出具體作為；環保署表示，除進行聯合稽查外，也協調電廠降載，共同降低空品惡化期間的影響。

根據環保署空氣品質監測資料顯示，今天受東北季風減弱影響，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，易累積汙染物。環保署今一早針對台南地區提醒為「紅色警示」，隨後「紅色警示」範圍擴大至彰化以南6縣市。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃批評，環保署每年都說有稽查，但每年中南部空氣品質仍亮「橘燈」甚至「紅燈」，顯示現有方式沒有對症下藥，針對流動汙染源及固定汙染源的處理方式並沒有說明清楚，也沒訂定具體作法，認為若想實際改善此狀況，還是要從國內全民做起，包含中央及地方政府積極鼓勵搭乘大眾運輸，減少私人運具等作法。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，環保署每日都會監測各地空品，並事先通知各地方政府要注意空氣品質變化狀況，此次監測預報今明兩天空氣品質都會受到境外汙染的影響，因此昨天就開始與地方政府進行聯合稽查。

蔡孟裕表示，此外，昨天也協調台電所管理的中火、興達及民營的麥寮等燃煤電廠執行減排降載，同時通知地方政府要求轄區內主要大型汙染源降載或減排，並加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。

環保署 空氣品質

延伸閱讀

彰化大佛籠罩霧霾 員林「紅色警示」 明天才會轉好

雲嘉南空氣品質紅色警示 嘉縣環保局出動掃街車灑水

敏感族注意！今年首波境外汙染來襲 南部下周空品惡化

霧霾來襲又位於最下風處 屏東啟動空品不良應變小組

相關新聞

每逢冬季中南部空品就亮「紅燈」 環團批政策沒對症下藥

受到大陸冷氣團挾帶境外汙染物南下，導致彰化以南6縣市今空品亮起「紅色警示」。中南部每逢冬季就有境外空汙問題，環團批評，環...

今白天回暖 一周後強冷空氣襲台 有強烈冷氣團或寒流機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起至明天冷空氣明顯減弱，氣溫回升；各地仍...

農產初級加工眉角多 一條龍服務好幫忙

今（2022）年10月上旬，農委會農糧署（簡稱農糧署）宣布，協助農產初級加工產品拓展外銷通路，將臺灣小農們生產的茶葉、茶包、果乾等8項產品陸續在日本的通路上架...

部分負擔新制未定案、要重新預告 薛瑞元、李伯璋：不會是明天

健保部分負擔新制方案原定去年5月上路，後因疫情衝擊而撤銷公告，延宕至今。今有媒體報導，新制將於明天公告，並於農曆年後上路...

美FDA批准阿茲海默症新藥 專家：台灣最快明年上市

美國食品暨藥物管理局（FDA）本月6日批准一款阿茲海默症的新藥「Leqembi」，在1年半的臨床試驗中延緩衰退27%，一...

北市觀傳局開箱台灣燈會作品 12米高白兔竄東區百貨

台北市政府觀光傳播局今天搶先曝光「2023台灣燈會在台北」光展區最新作品，「Hi Hide」及「穿梭‧未來‧兔子洞」將相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。