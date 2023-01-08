每逢冬季中南部空品就亮「紅燈」 環團批政策沒對症下藥
受到大陸冷氣團挾帶境外汙染物南下，導致彰化以南6縣市今空品亮起「紅色警示」。中南部每逢冬季就有境外空汙問題，環團批評，環保署每年都說有稽查，但年年空品還是這麼糟，顯示現有作為無效，應對症下藥並提出具體作為；環保署表示，除進行聯合稽查外，也協調電廠降載，共同降低空品惡化期間的影響。
根據環保署空氣品質監測資料顯示，今天受東北季風減弱影響，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，易累積汙染物。環保署今一早針對台南地區提醒為「紅色警示」，隨後「紅色警示」範圍擴大至彰化以南6縣市。
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃批評，環保署每年都說有稽查，但每年中南部空氣品質仍亮「橘燈」甚至「紅燈」，顯示現有方式沒有對症下藥，針對流動汙染源及固定汙染源的處理方式並沒有說明清楚，也沒訂定具體作法，認為若想實際改善此狀況，還是要從國內全民做起，包含中央及地方政府積極鼓勵搭乘大眾運輸，減少私人運具等作法。
環保署空保處處長蔡孟裕表示，環保署每日都會監測各地空品，並事先通知各地方政府要注意空氣品質變化狀況，此次監測預報今明兩天空氣品質都會受到境外汙染的影響，因此昨天就開始與地方政府進行聯合稽查。
蔡孟裕表示，此外，昨天也協調台電所管理的中火、興達及民營的麥寮等燃煤電廠執行減排降載，同時通知地方政府要求轄區內主要大型汙染源降載或減排，並加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。
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