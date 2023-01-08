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影／武陵農場早櫻品種河津櫻開成一片粉色 遊客上山賞櫻
武陵農場早櫻品種-河津櫻現正陸續綻放，粉紅色花朵浪漫美景吸引遊客上山賞櫻，預計花期到農曆春節；農場內台灣原生種的台灣緋寒櫻，目前花開約一到二成，預估農曆春節連假可以開到6到7成。
目前武陵農場的河津櫻花已盛開，主要賞櫻區在南谷入口花園，今天吸引許多遊客上山，沒訂到櫻花季房間與營位的遊客，今天提前上山賞櫻花。
一名遊客說，她住宜蘭，每年櫻花季都會到武陵農場賞花，武陵農場就像是她家的後花園，今天上山是今年第一次看到河津櫻，她每年會上山賞花，包括梅花和紫虅花，她說武陵農場的特殊雲海也漂亮，值得一遊。
武陵農場的山櫻花是台灣原生種的台灣緋寒櫻，現在花開約一到二成，預估農曆春節連假可以開到6到7成，武陵農場預估春節期間是花開最美時期，遊客可同時看到兩種美麗的櫻花，還有3個顏色的梅花與台灣原生種的台灣緋寒櫻，武陵農場副場長胡發韜說，河津櫻有淡淡花香，另外遊客在花間拍照散步時，還能聞到香味高雅芬芳的梅花清香。
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