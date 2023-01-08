彰化大佛籠罩霧霾 員林「紅色警示」 明天才會轉好

彰化縣今天空氣品質不佳，在5個測站中，員林市空氣品質指數（AQI）達153「紅色警示」，其餘有3站是「橘色提醒 」，彰化縣環保局已協調台中火力發電廠預先降載5801MW因應，預估空品明天才會逐漸改善，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護。

彰化縣環保署局指出，昨天環境風場為東北風，挾帶境外汙染物影響台灣，中南部地區位於下風處，汙染物易累積，今天雖然環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件仍差，易有汙染物累積，因此空氣品質不佳，隨著東北季風增強，明天會有所改善。

彰化地區從今天清晨開始，霧霾逐漸籠罩，天空灰濛濛的，根據環保署在彰化縣五個測站中，到今天中午為止，員林市空氣品質指數（AQI）達153「紅色警示」，其餘二林站142、彰化站120、線西108均是「黃色提醒」，但仍有很多民眾不知情，一大早外出運動。

彰化縣環保局已啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理或友善降載，也呼籲農民不要露天燃燒稻草，以減緩空氣品質進一步惡化，彰化縣並透過中臺灣區域治理平台，要求台中火力發電廠預先降載5801MW，減緩中部空氣品質惡化，並提醒民眾減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護，並隨時留意最新空氣品質資訊。 彰化縣今天空氣品質不佳，彰化市區籠罩著灰濛濛霧霾。記者劉明岩／攝影 彰化縣今天空氣品質不佳，彰化市區籠罩著灰濛濛霧霾。記者劉明岩／攝影

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