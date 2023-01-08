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強化「產製」國產茶溯源 近9成農民、茶商完成申請

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農委會農糧署宣布今年1月1日起「產製」的國產茶葉將強制溯源。本報資料照片
農委會農糧署宣布今年1月1日起「產製」的國產茶葉將強制溯源。本報資料照片

農委會農糧署宣布今年1月1日起「產製」的國產茶葉將強制溯源，若被稽查，第一次限期改善，第二次再犯，則可開罰6000至3萬元，且可重複開罰。但近期有地區候選人拍攝影片曲解相關政策用意，農糧署指出，目前已有近90％農民及茶葉經營者完成申請，呼籲大眾守護國產茶產業，永續產業發展。

農糧署表示，長期以來消費者反映市面上多有進口茶葉混充台灣茶販賣高價事件，為確保農民收益及消費者權益，推動茶葉強制溯源制度，規範今年起產製的國產茶應標示溯源資訊，包含產銷履歷、有機及農產品溯源條碼QR code；在舉辦近40場說明會後，大多誠實標示產地的農民及茶商業者均認同，目前已有近90％以上、約6000名農民及茶葉經營者完成申請。

農糧署指出，近年推動溯源農產品安全驗證與標示管理已具相當成果，截至去年12月31日，通過農糧產銷履歷驗證面積7萬9330公頃、有機農業驗證面積1萬3545公頃、友善環境耕作面積5863公頃，產銷履歷、有機及友善面積合計9萬8738公頃，約占全國耕地面積79萬公頃之12.5%；另農糧產品生產追溯（QR碼）面積也已達6萬9176公頃。

有關各地方政府所訂學校午餐費用高低問題，農委會為達校園食材溯源目的，近年積極推動學校午餐採用國產可溯源食材，一般學校（含非山非市）食材補助為每人每餐10元、偏鄉學校為14元，補助採購溯源和一般慣行農產品間的價差，協助因應採用三章一Q食材增加的成本。

農糧署表示，近幾十年國內外發生多起重大食安危害事件，造成農品消費的衝擊及疑慮，為此，我國自2007年起正式推動產銷履歷驗證制度，以快速掌握問題農產品來源，降低食安風險，鼓勵農友生產升級，導入第三方驗證，另農友通過驗證需付出相當大努力，呼籲消費者多支持產銷履歷農產品。

產銷履歷 茶葉 農糧署

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