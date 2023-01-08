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部分負擔新制未定案、要重新預告 薛瑞元、李伯璋：不會是明天

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
今有媒體報導，部分負擔新制將於明天公告，並於農曆年後上路，不過衛福部和健保署高層一致否認。本報資料照片
今有媒體報導，部分負擔新制將於明天公告，並於農曆年後上路，不過衛福部和健保署高層一致否認。本報資料照片

健保部分負擔新制方案原定去年5月上路，後因疫情衝擊而撤銷公告，延宕至今。今有媒體報導，新制將於明天公告，並於農曆年後上路。衛福部和健保署高層今上午受訪時一致否認，主要集中在兩點澄清，首先是需再次預告，但可能縮短預告時間，再者是預告時間未定，年前年後，至於正式上路時間仍維持之前說過的今年第一季，也就是3月底前。

衛福部部長薛瑞元表示，現在都還在討論，主要考量有兩點，首先是經濟復甦，這部分行政院非常清楚，第二點是疫情變化，這方面衛福部都會跟行政院報告。綜合以上兩點，行政院會指示衛福部比較明確的考慮方向和空間，再做出做後決定。

薛瑞元說，下一步可能還是需要先預告、再公告，但不會是明天。若非明天，最快有可能就在接下來這周內，例如周四行政院院會之後？薛瑞元說，這都還在討論。

面對外界傳言，健保署署長李伯璋強調沒這回事，沒有要明天公告，不曉得是哪來的消息。至於方案是否還會經過微調，李伯璋說，都還沒定案。

「明天還不會預告，也不會直接公告。」社保司司長商東福表示，這是很重要的大事，當時撤銷是因為醫界已經因為疫情很忙了，來不及準備，外界很多意見，所以撤銷，這次也會先預告，目的是看外界反應，方案內容當然也有調整空間，還沒有正式定案。

商東福說，因為之前已經預告過，算是之前就有共識的案子，健保署也有持續有在了解外界意見，所以這次預告時間有可能縮短。至於上路時間，就跟部長之前說過的一樣，最可能時機還是在今年第一季，也就是三月底前。

健保 衛福部

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