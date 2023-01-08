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境外空汙範圍擴大 彰化以南6縣市淪陷「紅色警示」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署提醒雲嘉南、高屏地區、彰化（員林）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部地區、馬祖地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖為安南監視影像。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒雲嘉南、高屏地區、彰化（員林）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部地區、馬祖地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖為安南監視影像。圖／取自空氣品質監測網

境外移入型空氣汙染影響中南部空氣品質，環保署一早針對台南地區提醒「紅色警示」，如今「紅色警示」範圍已往北擴大至雲嘉南、高屏地區、彰化（員林）地區。環保署說，以上地區所有族群應減少在戶外活動，中部地區、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

中央氣象局長鄭明典稍早在臉書指出，這次是明確、顯著的中國空氣汙染影響，尤其台中以南需要特別注意。網友紛紛回報「馬祖嚴重」、「已經有感覺了」、「難怪我一早就喉嚨不舒服」、「我的鼻子一大早就在那邊當警報器了」、「過敏族群，鼻子拉警報住南部開始咳嗽」、「口罩戴起來」、「即使住在宜蘭，一樣感覺天空霧霧的」。

環保署說，今天受東北季風減弱影響，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，易累積汙染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

9日環境風場仍為偏東風，西半部地區位於背風側，水平風速弱，擴散條件稍差，易累積汙染物；中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

10日東北季風稍增強，竹苗以北位於迎風面擴散條件佳，中南部地區位於下風處，稍易累積汙染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署提醒雲嘉南、高屏地區、彰化（員林）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部地區、馬祖地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖為善化監視影像。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒雲嘉南、高屏地區、彰化（員林）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部地區、馬祖地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖為善化監視影像。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒雲嘉南、高屏地區、彰化（員林）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部地區、馬祖地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒雲嘉南、高屏地區、彰化（員林）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部地區、馬祖地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網

環保署 空氣汙染

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