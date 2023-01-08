雲嘉南空氣品質紅色警示 嘉縣環保局出動掃街車灑水

環保署監測，東北季風今天持續挾帶高濃度境外汙染物往南移動，中部以南空氣品質不良，雲嘉南空品區達紅色等級。嘉義縣環保局全面戒備，出動掃街車灑水，要求轄區總排放量規模前40大公私場所，執行自主減產、降載。

環保局說，上午9點空品紅色警示，主要是昨天境外汙染物，隨東北風逐漸南下影響到中南部，今天受東北季風減弱影響，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，易累積汙染物。

因應空氣品質不良，執行以下應變措施：針對固定汙染源：通報轄區內總排放量規模前40大公私場所，要求執行自主減產、降載或調整操作條件，使既有防制效率提升及檢視是否異常。

檢查4廠CEMS監測數據是否有異常，並通報公私場所執行零點/全幅校正測試逸散源：執行熱區及測站周遭稽巡查作業，並針對鹿草焚化爐制高點監控攝影機，總監測範圍約30平方公里，防露天燃燒空汙加劇。

在大林鎮、民雄鄉、新港鄉、台61縣、朴子市執行掃街車洗灑街作業。執行營建計畫通知前30大營建工程，執行抑制揚塵作業。露天燃燒熱區執行UAV(空拍)稽巡查作業。

針對移動汙染濼源：執行車輛巡查、反怠速稽查及車牌辨識稽查。另，透過廣播電台宣導民眾空氣品質現況及防護措施。請鄉鎮市公所利用LED跑馬燈通知民眾防護措施，減少外出，出門戴口罩。 雲嘉南空品區達紅色等級，嘉義縣環保局全面戒備，出動掃街車灑水。圖／ 嘉義縣環保局提供

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