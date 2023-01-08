未來幾天回溫 彭啟明：冬天還沒走「過年前的降溫很顯著」

今天起東北季風開始減弱，各地清晨的低溫普遍都有回升，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，只有內陸近山區因為風速減弱，輻射冷卻的條件有比昨天略為改善，今晨平地最低溫是新竹縣寶山的11.5度，不過白天起就會很快回溫了。

他說，預測今天各地的天氣都大致穩定，只有迎風面的花東有零星降雨機會，量也不多，其於的北部、宜蘭受乾空氣影響，則是晴到多雲，南部雲量稍多。

不過，外出要留意空氣品質，李至晟說，昨天南下的境外汙染已經開始遠離，目前北部的空氣品質已經恢復普通；中南部除了因為處於下風處，導致目前還有細懸浮微粒殘留外，在今天起因為地面會轉成偏東風，風勢會顯著受到地形阻擋進一步減弱，擴散條件微弱，預報空氣品質會有橙燈甚至是局部紅燈的機會。

李至晟說，目前看來這周沒有顯著的冷空氣。明天起中層水氣會先變多，一開始還不至於出現降雨，可是西半部的雲量增多，北海岸到東半部沿海的迎風面降雨也會增多。

他表示，到周二東北季風短暫增強，這波的冷空氣不強，即使在北部低溫也沒有顯著下降，大概會維持在16-18度，中南部則是17-20度，空曠地區會稍低一些，主要是配合中層雲系通過加上風速增強，新竹以北因為降雨和風寒效應，體感溫度會下降，白天的高溫也只能來到大約20度。

他說，中南部變化就比較輕微，目前不排除會有些很零星的毛雨或小雨，但大多數時間都是多雲時陰的天氣。周三起東北季風和中層水氣的影響就會逐漸消失了。

周四到周六整個東亞會吹起大範圍的東南風到偏南風，把南方比較暖濕的空氣帶上來，李至晟說，所以未來一周後期全台氣溫顯著上升，北部的白天高溫可以達到25度以上，中南部30度左右。

他說，水氣增多的影響，除了東半部的迎風面降雨外，西半部清晨也容易有低雲或霧出現，會有點春天的感覺。

他表示，但這也是北方冷空氣在蓄積的訊號，電腦模式已經紛紛預報在下周日起會有強冷空氣南下，氣溫快速下滑；至於後面的氣溫會降到多低，還要看冷空氣的走向，目前還有變數，不過目前多數的結果都指出應該可以來到冷氣團的強度，多留意最新的天氣預測。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，下周（過年前）的降溫很顯著，預報也越來越穩定，當然是否真的碰觸到10度以下或更低溫都還有調整機會，主要是相對於前面的回溫，又是讓心血管疾病或慢性病好發的環境壓力，提醒年長者在這一波溫度變化要準備。

彭啟明說，好好珍惜未來幾天回溫，但千萬別覺得這幾天將回溫，冬天要過去了。 今天各地的天氣都大致穩定，只有迎風面的花東有零星降雨機會，量也不多，其於的北部、宜蘭受乾空氣影響，則是晴到多雲，南部雲量稍多。本報資料照片

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