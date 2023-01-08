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高雄燈會移師蓮池潭 旅行社揪團最高可補助6千元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年高雄燈會將首度在左營蓮池潭風景區舉辦，龍虎塔是著名地標。圖／高市觀光局提供
今年高雄燈會將首度在左營蓮池潭風景區舉辦，龍虎塔是著名地標。圖／高市觀光局提供

2023高雄燈會移師蓮池潭風景區舉辦，高市觀光局舉辦多場地方說明會聽取店家及廟宇意見。觀光局指出，為吸引燈會活動注入人潮與商機，1月26日至2月5日燈會期間，全國旅行社只要組團來高雄賞燈住宿，每團最高補助6000元。

觀光局說明，高雄燈會從1月26日至2月5日止，高市府加碼補助，旅行社只要推出左營地區廟宇參香、團體旅遊，並住宿高雄1夜，平日（周日到周四）一團加碼補助6000元，假日（周五、周六及國定假日）補助5000元，歡迎旅行社揪團來高雄賞花燈、過好年。

迎接2023高雄蓮潭燈會，觀光局長高閔琳廣邀左營區在地里長、商圈店家及地方宮廟出席說明會，針對燈區規畫、交通疏導及環境整潔等事項聽取地方意見。燈會期間，慈濟宮、元帝廟、啟明堂、清水宮、北極玄天上帝等廟宇共襄盛舉，夜晚也會張掛燈飾，照亮寺廟建築與廟埕。

觀光局指出，高雄燈會首度移師蓮池潭，將規畫兔子主題燈飾，另結合在地文化地景特色呼應兔年童趣元素，推出市集及表演活動。

今年高雄燈會將首度在左營蓮池潭風景區舉辦，蓮池潭平日夜景已經十分迷人。圖／高市觀光局提供
今年高雄燈會將首度在左營蓮池潭風景區舉辦，蓮池潭平日夜景已經十分迷人。圖／高市觀光局提供

燈會 觀光局 旅行社

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