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高雄境外空汙今恐達紅色警示 環保局全面戒備

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市環保局要求港區在貨物裝卸時使用防塵措施並搭配灑水減少逸散。記者王昭月／翻攝
高市環保局要求港區在貨物裝卸時使用防塵措施並搭配灑水減少逸散。記者王昭月／翻攝

據環保署監測顯示，東北季風今仍持續挾帶高濃度境外汙染物往南移動，位於下風處的高雄，汙染可能達紅色警示，高雄市環保局除呼籲大廠減排，今早10點也將在民族路大樂賣場附近攔檢機車，籲民眾盡量使用大眾運輸工具，減少汙染排放。

高市環保局表示，今早因環境風場將轉變為東風系，高雄位於背風面，擴散條件不佳，今天空氣品質將會較差。環保局已連續4天通報各大業者配合減排降載，並加強道路洗掃，減少道路揚塵。

目前國喬、台電大林廠、海光等工廠製程均配合停爐或停車；中鋼、中國人造纖維、中華紙漿等業者則降載減排；台塑仁武廠、和桐化學、大連化學等工廠提升防制設備效能；累計已洗掃道路426公里，無人機巡查860公頃；交通汙染源管制達468輛。

環保局表示，今天還將加強稽查林園、小港區大型汙染源防制設備操作情形，也針對鳳山、大寮、仁武、鹽埕及觀光風景區等交通源熱區攔查；亦請大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵逸散，仁武、小港及楠梓區域洗掃街道；大寮、林園區出動空拍機高空查緝露天燃燒，更聯合上下風處的縣市應變。

高市環保局加強道路洗掃，抑制車行揚塵。記者王昭月／翻攝
高市環保局加強道路洗掃，抑制車行揚塵。記者王昭月／翻攝
防制空汙，高市環保局針對交通熱區執行路邊攔查排煙檢測。記者王昭月／翻攝
防制空汙，高市環保局針對交通熱區執行路邊攔查排煙檢測。記者王昭月／翻攝

空拍機 台電

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