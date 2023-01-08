高雄境外空汙今恐達紅色警示 環保局全面戒備
據環保署監測顯示，東北季風今仍持續挾帶高濃度境外汙染物往南移動，位於下風處的高雄，汙染可能達紅色警示，高雄市環保局除呼籲大廠減排，今早10點也將在民族路大樂賣場附近攔檢機車，籲民眾盡量使用大眾運輸工具，減少汙染排放。
高市環保局表示，今早因環境風場將轉變為東風系，高雄位於背風面，擴散條件不佳，今天空氣品質將會較差。環保局已連續4天通報各大業者配合減排降載，並加強道路洗掃，減少道路揚塵。
目前國喬、台電大林廠、海光等工廠製程均配合停爐或停車；中鋼、中國人造纖維、中華紙漿等業者則降載減排；台塑仁武廠、和桐化學、大連化學等工廠提升防制設備效能；累計已洗掃道路426公里，無人機巡查860公頃；交通汙染源管制達468輛。
環保局表示，今天還將加強稽查林園、小港區大型汙染源防制設備操作情形，也針對鳳山、大寮、仁武、鹽埕及觀光風景區等交通源熱區攔查；亦請大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵逸散，仁武、小港及楠梓區域洗掃街道；大寮、林園區出動空拍機高空查緝露天燃燒，更聯合上下風處的縣市應變。
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