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藝人小甜甜遭家暴 家暴防治專家：練「三段法」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣國立中正大學犯罪防治系教授林明傑。圖／取自林明傑臉書
嘉義縣國立中正大學犯罪防治系教授林明傑。圖／取自林明傑臉書

藝人小甜甜臉書貼文控訴遭丈夫家暴，士檢偵結，依傷害罪嫌起訴小甜甜宋姓丈夫，家暴事件引人關切。嘉義縣社會局說，親密關係暴力是主要家暴類型。專研家暴、輔導家暴逾20多年的嘉義縣國立中正大學犯罪防治系教授林明傑提供練「三段法」思考，防家暴方法。

嘉縣社會局說，前年家暴2413件，其中親密、離婚或同居關係暴力1243件、直系血 (姻)親卑親屬虐待尊親屬暴力390件、其他家庭成員間暴力780件；去年家暴2297件，其中親密、離婚或同居關係暴力1186件、直系血 (姻)親卑親屬虐待尊親屬暴力374件、其他家庭成員間暴力737件，從資料分析中顯示親密關係暴力仍為主要家暴類型。

春節長假，夫妻親子及親屬間相處時間長，容易因上述因素衝突摩擦，甚至導致家庭暴力事件產生，發現或發生家暴，請及時撥打110或113求助。

林明傑鼓勵有家暴行為者，或有情緒起伏者，根據「三段法」做好思考。第一、先想是否希望子女學到暴力導致婚姻也不好，如果不希望，應該想怎樣做好示範，如自我整理與休閒紓導。

第二、自問能否練好「閃招」，如果第一題是不希望子女不好，那應該在氣起來時，做好緊急煞車，這時先馬上離開現場，並用一口喝水或深呼吸鬆肩膀，讓心放鬆，鼓勵練上三遍，看自己能否放鬆，「此時告訴自己，我能控制好自己，並告訴對方兩三天後再談此事。

第三、搜尋網路「面對困難的智慧」，或回想有無聽過宗教或古人有道理的話，甚至去問宗教場所詢問如何面對，林明傑曾鼓勵1名毆打愛賭博妻子丈夫去問神明，神明指出面對困難新想法，讓丈夫釋懷找出好方法，幫妻子戒賭，找到工作。

林明傑將教導防家暴影片，放YouTube，可搜尋「中正大學婚姻溝通」、「簡易身心輔導法」、「善意溝通四關鍵」，教導性溝通、情緒溝通、衝突溝通、酒癮保健、身心保健的簡易氣功等。

家暴 婚姻

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