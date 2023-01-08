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台南紅色警示、中南部亮橘燈 鄭明典：這是明確顯著的中國空汙影響

台南紅色警示、中南部亮橘燈 鄭明典：這是明確顯著的中國空汙影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署提醒台南地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南、高屏地區、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒台南地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南、高屏地區、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網

今天持續留意境外移入型空氣汙染，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這是一次明確、顯著的中國空氣汙染影響，以我們自己的標準，影響程度約是在橙色提醒範圍，敏感族群要注意。

環保署提醒台南地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南、高屏地區、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天天氣雖好，有點冷空氣但不算冷，不過境外空氣汙染物有在中南部累積，敏感族群需要多留意，把握未來幾天回溫的好時機。下周日開始，過年前幾天的預測，仍維持會顯著降溫的可能，到底多低，過幾天會更清楚。

環保署說，今天受東北季風減弱影響，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，易累積汙染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

9日環境風場仍為偏東風，西半部地區位於背風側，水平風速弱，擴散條件稍差，易累積汙染物；中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

10日東北季風稍增強，竹苗以北位於迎風面擴散條件佳，中南部地區位於下風處，稍易累積汙染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

今起3天全國各空品區空氣品質指標(AQI)預報。圖／取自空氣品質監測網
今起3天全國各空品區空氣品質指標(AQI)預報。圖／取自空氣品質監測網

馬祖 宜蘭 空氣汙染

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