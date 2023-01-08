今白天回暖 一周後強冷空氣襲台、有強烈冷氣團或寒流機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起至明天冷空氣明顯減弱，氣溫回升；各地仍為多雲時晴，白天舒適、早晚涼，日夜溫差大。今天北部14至24度，中部14至26度，南部15至28度，東部14至25度。

吳德榮表示，明天中高雲增多，山區有偶飄零星小雨的機率。周二東北風略增強，影響很輕微，北海岸、東半部雲量略增、有局部短暫雨的機率；中高層雲系移入，西半部平地仍為多雲時晴、山區有零星少量飄雨的機率。各地氣溫微降，白天舒適、早晚涼。

他說，周三季風減弱，氣漸升。周四至周六大氣增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱、早晚涼，為暖陽如春易起霧的型態。

吳德榮說，下周日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降。下周一、二受強冷空氣影響，目前各國模式模擬的強度，仍不一致，達強烈大陸冷氣團或寒流的機率皆存在，但為期末模擬，其強度及持續時間，各國模式皆在調整中，切勿急下定論。至於春節期間的天氣，則已超過電腦模式的理論極限，言之過早也是枉然。

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