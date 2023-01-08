聽新聞
test
0:00 / 0:00
今白天回暖 一周後強冷空氣襲台 有強烈冷氣團或寒流機率
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起至明天冷空氣明顯減弱，氣溫回升；各地仍為多雲時晴，白天舒適、早晚涼，日夜溫差大。今天北部14至24度，中部14至26度，南部15至28度，東部14至25度。
吳德榮表示，明天中高雲增多，山區有偶飄零星小雨的機率。周二東北風略增強，影響很輕微，北海岸、東半部雲量略增、有局部短暫雨的機率；中高層雲系移入，西半部平地仍為多雲時晴、山區有零星少量飄雨的機率。各地氣溫微降，白天舒適、早晚涼。
他說，周三季風減弱，氣漸升。周四至周六大氣增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱、早晚涼，為暖陽如春易起霧的型態。
吳德榮說，下周日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降。下周一、二受強冷空氣影響，目前各國模式模擬的強度，仍不一致，達強烈大陸冷氣團或寒流的機率皆存在，但為期末模擬，其強度及持續時間，各國模式皆在調整中，切勿急下定論。至於春節期間的天氣，則已超過電腦模式的理論極限，言之過早也是枉然。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言