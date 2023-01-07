今年孕產婦死亡率恐創新高 醫籲建立檢討制度減少死亡

今年國內孕產婦死亡率，恐將創下近30年新高，有可能突破10萬分之20的大關，正式進入「生不如死」的時代。林口長庚婦產部主治醫師鄭博仁今天於臉書PO文，面對孕產婦死亡問題，台灣一直在退步，「處於一個只有通報、救濟程序，沒有檢討、改善制度的危險區域」，特別是少子化問題日趨嚴重，應建立完善的孕產婦死亡個案檢討制度，給予孕產婦安全的生產環境，沒有後顧之憂，如此才能提高生育率。

依衛福部孕產婦死亡率報告，2019年死亡率為10萬分之16，創下23年來新高，2021年略為下降至10萬分之14，但鄭博仁採去年孕婦死亡人數除以活產率，估算去年孕產婦死亡率已逼近10萬分之20，遠高於日本10萬分之5、大陸沿海一線城市如上海、廣東為10萬分之2至3，杭州為10萬分之4，在OECD國家更是敬陪末座，而今年孕產婦死亡率有機會將超過去年。

「孕產婦死亡是一件很嚴重、很可惜的事情。」鄭博仁說，發布這篇貼文，最主要是去年8、9月份，他陸續接獲多起孕產婦死亡個案，「那個場景真的很恐怖，看著活生生的孕產婦死亡，內心充滿悲痛」，尤其政府強調平權，可是孕婦就是弱勢族群，政府、醫界除了通報與救濟外，必須正視，認真研究、分析及檢討孕產婦死亡原因加以預防，避免孕產婦死亡事件一再發生。

不論是先進或落後國家，對於孕產婦死亡都有進行統計、分析，孕產婦至少是「死的明明白白，而不是不清不楚」。鄭博仁說，反觀台灣卻未仔細研究死因，如果找不到原因或無法搶救，就把它歸為羊水栓塞，可是當中並非所有死因都是羊水栓塞，許多冰山下的死因必須加以了解。

鄭博仁上周就接獲一名孕婦，病情危急從他院轉送到林口長庚，初步診斷也是羊水栓塞，但經詳細檢查發現，此名孕婦為感染引起的敗血症，隨即送至加護病房以抗生素治療，目前病情好轉，預計下周就可轉出加護病房。鄭博仁強調，搶救孕產婦一定要了解病因，對症下藥，這並非要咎責醫師，而是希望建立更好的檢討制度，讓醫學更進步。

鄭博仁分享過去在廈門長庚經驗，福建省若出現孕產婦死亡，將由醫院、廈門市、福建省逐一檢討，最後再提到全國總檢討，一步步做得很嚴謹，因此沒人敢犯錯。

鄭博仁說，目前台灣孕產婦死亡率高出日本、英國的4倍，中國大陸一線城市的5至10倍，尤其近年來國內孕產婦受到高齡、人工生殖等影響，孕期出現心血管疾病、子癇前症者也有增加趨勢。台灣醫療進步，醫療體系可以落實檢討，但不究責的態度，針對每年死亡的孕產婦進行詳細分析，找出孕產婦真正死因，如此不會加重醫界負擔，但可了解有哪個環節出現問題，並加以改善，讓台灣女性的就醫環境更好，不要再犯同樣的錯誤，有效降低死亡率。

商品推薦