空品橘色提醒 高屏啟應變機制
境外汙染伴隨冷氣團襲台，昨午起偏北風進入高雄、屏東後風速降低，擴散條件不佳，空氣品質由黃色普通轉為橘色提醒等級，兩地均啟動應變機制。
高雄要求興達電廠2部燃煤機組停機，2部降載至50%以下，通報大廠減少汙染排放；屏東通報排放量前30大固定汙染源，配合自主減排或降載，51家砂石場加強空氣品質惡化防制措施。
高市環保局每天進行空氣品質模擬分析，5日掌握將有高濃度境外汙染物，隨冷氣團影響台灣，隨即盤點減排措施因應。5日起連3天，已要求興達電廠2部燃煤機組停機，另2部降載至50%以下；長春石油、台灣苯乙烯、龍慶鋼鐵等工廠停爐；大林電廠1部燃煤機組停機等，加強稽查大社、大寮、林園區石化業許可及防制設備操作；大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵逸散，並加強仁武、橋頭及小港街道洗掃；機車流量大的三民、苓雅區，執行路邊攔檢、攔查，並重點稽查觀光區汽車怠速情形，另出動空拍機，查緝露天燃燒情形。
屏東縣多管齊下防空品惡化，包含要求大廠提升廠內防汙設備操作頻率及落實廠內外灑水作業；前20大營建工地，要求至少每4小時執行街道灑水或洗掃，露天燃燒熱點區域出動空拍機執行稽查，也強化道路洗掃作業，增加洗掃路段及頻率。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言