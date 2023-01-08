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空品橘色提醒 高屏啟應變機制

聯合報／ 記者王昭月潘欣中／連線報導
今年首波境外汙染來襲，下周南部空氣惡化，台南市環保局提前展開應變作為。圖／環保局提供
今年首波境外汙染來襲，下周南部空氣惡化，台南市環保局提前展開應變作為。圖／環保局提供

境外汙染伴隨冷氣團襲台，昨午起偏北風進入高雄、屏東後風速降低，擴散條件不佳，空氣品質由黃色普通轉為橘色提醒等級，兩地均啟動應變機制。

高雄要求興達電廠2部燃煤機組停機，2部降載至50%以下，通報大廠減少汙染排放；屏東通報排放量前30大固定汙染源，配合自主減排或降載，51家砂石場加強空氣品質惡化防制措施。

高市環保局每天進行空氣品質模擬分析，5日掌握將有高濃度境外汙染物，隨冷氣團影響台灣，隨即盤點減排措施因應。5日起連3天，已要求興達電廠2部燃煤機組停機，另2部降載至50%以下；長春石油、台灣苯乙烯、龍慶鋼鐵等工廠停爐；大林電廠1部燃煤機組停機等，加強稽查大社、大寮、林園區石化業許可及防制設備操作；大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵逸散，並加強仁武、橋頭及小港街道洗掃；機車流量大的三民、苓雅區，執行路邊攔檢、攔查，並重點稽查觀光區汽車怠速情形，另出動空拍機，查緝露天燃燒情形。

屏東縣多管齊下防空品惡化，包含要求大廠提升廠內防汙設備操作頻率及落實廠內外灑水作業；前20大營建工地，要求至少每4小時執行街道灑水或洗掃，露天燃燒熱點區域出動空拍機執行稽查，也強化道路洗掃作業，增加洗掃路段及頻率。

空拍機 冷氣團 屏東縣

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