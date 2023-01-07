連飯錢都沒有 1919單車環台車隊愛心長征幫修繕漏水屋

為呼籲社會大眾捐款救助急難家庭，基督教救助協會與空中英語教室舉辦「第21屆1919愛走動─單車環台募款暨幸福巴士」，由62位1919單車環台車隊與500人次志工所組成的幸福巴士，自去年12月24日出發後，歷經15天、1300公里的愛心長征，沿途分別造訪29個1919服務中心。車隊今下午抵達終點站台北微風廣場，今年共募得1560萬元，是環台舉行18年來募款最多的一年。

住在屏東縣滿州鄉長樂村的阿美姊（化名）今年70歲，與弟弟、姪子、兒子同住，但他們3人都有精神障礙，弟弟還中風。20年前阿美姊因車禍受傷後，從此只能靠打零工維持一家4口生計。去年洗澡時又摔斷手，以致全家僅靠身心障礙津貼。長樂1919服務中心的法法吾妮傳道師知道後，立刻為她申請1919食物包，偏偏屋漏偏逢連夜雨，去年6月阿美姊家2樓竟慘遭祝融。「我們連吃飯的錢都沒有了，哪還能修理…」阿美姊無助地說。因無力修繕，阿美姊一家半年來都住在漏水的房子中。

1919環台車隊在去年12月30日抵達長樂村，勇士們分3組到3戶急難家庭修繕，其中一戶就是阿美姊的家。除了幫阿美姊滿佈壁癌的家粉刷，也為其組裝床組與衣櫥。同時，又為阿美姊申請1919急難救助金，並聯絡衡山行善團接手重建。

「我想以100分的感恩，謝謝環台勇士與幸福巴士，專程到滿州這麼偏遠的地方，帶給我和家人無限溫暖。」阿美姊今特別北上道謝。而陪同她北上的長樂1919服務中心傳道法法吾妮也說「感謝還有人記得偏鄉的我們，這次環台勇士與幸福巴士來到長樂，不僅為長者服務，也特地幫阿美姊家修繕，見證了對偏鄉弱勢家庭的愛。今天我們4點就起床，為的就是要來謝謝你們為我們所做的。｣

救助協會說，今年共有62位勇士加入環台的行列，是歷年來人數最多的一年，其中76歲的吳阿呆牧師，是台南新化愛心1919服務中心的志工，每走一步路，髖關節都會痛的他，身上還有許多癌症，但為了回饋救助協會20年來給予服務中心的支持，堅決參加今年的環台，他所募得的急難救助金也是全隊最高的。

此外，今年第6度啟行的1919幸福巴士，造訪了29個1919服務中心，服務736位弱勢長者，投入志工高達500人次，包括98位曼都髮型設計師、32位牙醫與護理人員接力服務，為弱勢長者們提供心靈撫慰、口腔保健、髮型設計、服裝造型設計等服務，並贈送全套保暖衣物、伴手禮，讓長者們從頭到腳，由裡到外，煥然一新。其中為600位長者提供了洗牙服務，更創下新的里程碑。

住在嘉義大槺榔的福伯，患有小兒麻痺行動不便，因為腳變形，加上出門不便，很少有適合的鞋子穿，後來就乾脆不穿了。福伯說：「我20多年沒穿鞋子了，謝謝志工幫我的腳套上襪子，還幫我找到合適的鞋子。我這幾個月變瘦，之前量的衣服尺寸較大，志工也幫我換小一號的，真的好好喔！」

「1919愛走動－急難家庭救助計畫」截至12月底止，救助超過1萬5300戶急難家庭。救助協會秘書長夏忠堅表示，1919愛走動─單車環台募款暨幸福巴士活動雖告一段落了，但愛仍要繼續走動，盼望每一位關心急難家庭的朋友都能持續捐款支持，陪伴急難家庭走過人生最艱苦的一段路。 1919單車環台車隊這次募款達1560萬元，是環台舉行18年來募款最多的一年。圖/救助協會提供

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