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11縣市有感！花蓮規模4.7地震 最大震度4級

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19:21花蓮發生規模4.7地震 最大震度4級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
花蓮縣今天晚間7點21分發生規模4.7地震。圖／中央氣象局提供
花蓮縣今天晚間7點21分發生規模4.7地震。圖／中央氣象局提供

花蓮縣今天晚間7點21分發生規模4.7地震，震央位於花蓮縣萬榮鄉，花蓮縣政府南南西方56.7公里處，地震深度15.9公里，最大震度為4級。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度4級、臺東縣地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、臺中市地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、臺南市地區最大震度1級、 宜蘭縣地區最大震度1級。

花蓮 地震 嘉義

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