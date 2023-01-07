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周末補班日 台北年貨大街依舊湧人潮

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
今天雖仍是要補班補課的周末，台北市迪化街商圈已在警方交管下封街有利民眾辦年貨街頭年味十足。記者潘俊宏／攝影
今天雖仍是要補班補課的周末，台北市迪化街商圈已在警方交管下封街有利民眾辦年貨街頭年味十足。記者潘俊宏／攝影

農曆春節年假將近，今天周末雖然仍要補上班上課，但是台北街頭已是年味十足，迪化街年貨大街已在昨天起跑，今天仍是湧現辦年貨人潮。

今年年假提早在1月下旬，台北市迪化街商圈、華陰街商圈、後站商圈、台北地下街商圈以及寧夏夜市商圈等5大商圈舉辦「2023台灣年味在臺北」，其中迪化街已在警方交管下封街有利民眾辦年貨，許多民眾今天紛紛到現場採購南北貨與年節應景商品。

今天雖仍是要補班補課的周末，台北市迪化街商圈已在警方交管下封街有利民眾辦年貨街頭年味十足。記者潘俊宏／攝影
今天雖仍是要補班補課的周末，台北市迪化街商圈已在警方交管下封街有利民眾辦年貨街頭年味十足。記者潘俊宏／攝影
今天雖仍是要補班補課的周末，台北市迪化街商圈已在警方交管下封街有利民眾辦年貨街頭年味十足。記者潘俊宏／攝影
今天雖仍是要補班補課的周末，台北市迪化街商圈已在警方交管下封街有利民眾辦年貨街頭年味十足。記者潘俊宏／攝影
今天雖仍是要補班補課的周末，台北市迪化街商圈已在警方交管下封街有利民眾辦年貨街頭年味十足。記者潘俊宏／攝影
今天雖仍是要補班補課的周末，台北市迪化街商圈已在警方交管下封街有利民眾辦年貨街頭年味十足。記者潘俊宏／攝影

年貨大街 迪化街 北市

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