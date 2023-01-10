海外旅遊回溫 網友蓄勢待發引爆出國潮商機

【文·Social Lab社群實驗室】

本次《Social Lab 社群實驗室》追蹤海外旅遊話題，從社群數據的角度洞察蓄勢待發的海外旅遊市場現況，同時透過社群聆聽來解析消費需求，提供最真實的社群口碑趨勢以供業者作為參考！

隨著 2022 下半年邊境陸續鬆綁，組團禁令解除與入境「0+7」措施上路，海外旅遊市場總算露出曙光。觀察交通部觀光局統計資料，睽違 27 個月，今年八月的出國人數回升至每月 10 萬人次，且隨著各國邊境與觀光政策開放，市場需求仍持續成長中，除了可預見將迎來觀光逆差的局面，短期需求大於供給的情況，也是海外旅遊市場正在快速復甦的信號。民眾渴望出國，同時因近三年未跨境旅遊，預算彈性上也有所提升，業者該如何掌握消費者需求，迎接報復性旅遊潮商機呢？

出國人次逐步回溫 海外旅遊市場呈現成長趨勢

▲ 近三年出國人次與海外旅遊話題聲量趨勢圖。 Social Lab社群實驗室/製圖

隨著各國邊境鬆綁，觀光政策限制降低，出國旅行不再遙不可及，社群網路也掀起了海外旅遊的討論熱潮。首先，我們從近三年實際出國人次與海外旅遊聲量趨勢來觀察整體市場變化。

2020 年初新冠疫情爆發後出國人次大幅減少，而社群聲量則相反，在邊境政策與旅遊警戒尚未明朗時，民眾對於可否如期出國，以及旅遊警戒連帶影響的退費政策格外關注，也因此話題熱度持續推升，直到中央疫情指揮中心正式宣布調升全球嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）旅遊疫情建議至第三級，達到聲量高峰而後驟降，其後兩年多的時間，出國人次與海外旅遊話題整體聲量趨勢皆相對低迷，也反映出海外旅遊市場的冷清。

進入疫情生活的第三年，2022年第二季開始社群話題聲量與出國人次開始有較明顯的成長，直至十月旅遊疫情建議降為第二級，網路聲量的話題焦點轉變為「護照辦理」、「各國入境規定」、「簽證」等實質旅遊討論與資訊交流，可看出民眾對於睽違已久的出國旅遊躍躍欲試，同時可預見海外旅遊市場將迎來蓬勃生機與爆發性的成長。

旅途中確診處理、跟團與否、旅遊保險為民眾關注焦點

▲ 海外旅遊話題 相關討論熱詞文字雲及關注面向。 Social Lab社群實驗室/製圖

接下來我們將聚焦於近三個月的網路聲量，針對「海外旅遊」相關討論文本進行斷詞分析，進一步歸納出網友的熱門提及詞彙，以了解社群話題中的內容焦點。

根據網友提及詞頻數所繪製而成的文字雲，我們針對相關話題進行歸納，了解到除了旅遊目的地的討論之外，還有以下四個關注面向。首先在「出入境簽證」的部分，除了各國入境與通關要件外，仍有不少民眾在護照待辦卡關而未能訂購海外行程；而在「疫情政策」，一方面施打國產高端疫苗是否可入境他國再次掀起討論，另外「海外旅遊途中確診該如何處理」也是討論重點。在「行程規劃」方面，話題焦點包含「該選擇自由行或跟團」，以及信用卡的海外優惠與旅遊保險。

此外可發現民眾會在網路上請益相關問題，並互相交流資訊或經驗，在出國前的最後一哩路上尋求網友的幫助。

民眾想念異國美食、風景 補度蜜月成為潛在行程商機之一

▲ 旅遊八大關注焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

接下來將進一步針對關注面向之一「行程規劃」進行剖析，根據聲量統計表現突出的前八項熱門行程，細看網友於久違的出國旅遊中最在意的話題面向。

其中「飯店住宿」最受熱議，除了訂房平台業者祭出優惠搶客外，不少網友也分享國外高 CP 值與特色飯店，而台灣旅宿的品質與開銷常被與出國成本相比較，不少網友表示台灣旅宿成本高，認為同樣的價格出國較划算；此外，除了特色美食與異國風光，久違的「搭飛機」也是許多網友表示最懷念的體驗之一。

最後較特別的是，前陣子受疫情影響，許多新婚夫妻暫緩蜜月旅行的規劃，因此解封後需求驟增，以上八大關注焦點也包括不少蜜月行程推薦相關討論，故補度蜜月的客群，預期將會是潛力市場。

綜上所述，分析網友對於海外旅遊行程的討論焦點，業者便可更精準掌握話題走向，抓住潛在消費需求，贏得市場先機！

觀看原文→https://bit.ly/3GMnLHm

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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