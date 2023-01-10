冬天手腳像冰棒好困擾！網友熱議改善「手腳冰冷」就靠這招

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「手腳冰冷」相關話題，帶您了解網友熱議的十大手腳冰冷改善方式。

冬季連日低溫，不少民眾都開始感到手腳冰冷，這種症狀好發於較少運動、生活作息不規律，以及有肥胖問題的族群，究竟怎樣才能改善手腳冰冷問題呢？快來看看網友怎麼說吧！

「溫熱食物」滋補暖身又美味 「泡澡」促進血液循環好療癒

▲ 網友熱議TOP10手腳冰冷改善方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「手腳冰冷」的相關話題討論，可以發現許多網友都建議吃「溫性、熱性的食物」補身體，例如蔥薑蒜等辛香料，或是像桂圓紅棗這種中藥材，都是相當暖身的滋補食物。日前就有飽受手腳冰冷困擾的網友發文提問「手腳冰冷有救嗎」，表示夜晚手腳冰涼導致睡眠品質不佳，吸引熱心網友回覆「秋冬換季去買老薑，放保溫壺躲在被窩裡喝很溫暖」、「吃薑母鴨或羊肉爐，胡椒豬肚湯也是好選擇」；另外，作為著名熱帶水果的榴蓮，也是可以改善體寒的理想食材，有民眾就提到「每次吃完榴蓮全身都會熱起來，煮成榴蓮雞湯更舒服」，不過還是提醒大家，榴蓮屬於熱性水果，吃多了容易上火。

此外，「熱敷泡澡」也是不少網友推薦的祛寒妙招，這是由於比體溫略高的溫度，可以讓血管放鬆舒張，末梢血液循環也會更通暢。有民眾就在討論區上發文表示「手腳冰冷的時候來個精油泡澡，真的是療癒又幸福」，讓許多有同感的網友紛紛留言「冬天腳都像冰塊一樣，這時候泡腳完全是在享受人生」、「泡溫泉也可以促進血液循環，還能順便在湯屋渡假」、「泡澡時加點鹽，可以讓身體更快熱起來」，但也有人出言叮囑「泡澡要注意不能過久，水溫也不宜過高」，同時建議出浴時應注意室外的溫度，以免因溫差太大著涼。

而攝取「高鐵質食物」則有助於緩解因貧血導致的手腳冰冷，像是牛肉、鴨肉、豬肝等肉類，或者是紫菜、黑芝麻、紅莧菜都能有效的補鐵。有網友就發文道「因為貧血常常手腳冰冷，請益該如何改善，引來不少網友留言解惑「來碗熱呼呼的豬肝湯，絕對是補鐵暖身聖品」、「我早上都會泡芝麻糊，偶爾煮個紅豆湯也是很溫暖」、「聽說紅肉都蠻補鐵的，吃素的話可以考慮紫菜跟紅莧菜」。

你也有手腳冰冷的問題嗎？除了透過食補的方式調養身體外，定期持續的做有氧運動、培養規律的生活作息、保持健康適中的體重，也都有助於改善手腳冰冷。手腳凍得受不了的時候，不妨參考看看網友推薦的方法，並諮詢專業醫生，讓身體溫暖起來吧！

觀看原文→https://bit.ly/3QomCcm

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

商品推薦