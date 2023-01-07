蛋價漲 夜市鳥蛋利潤變少
近來蛋價維持高檔，加上國內禽流感疫情嚴峻，今年因很多鵪鶉牧場發生禽流感，鳥蛋供應不足，加上飼料成本節節升高，今年鳥蛋價創歷史新高，並且持續跳漲中。
由於年關將近，鳥蛋常是火鍋與佛跳牆的食材之一，烤鳥蛋更是夜市熱門小吃，溪口鄉陽光鵪鶉牧場業者王淑盈說，今天鳥蛋1台斤水煮蛋價格約在130元，往年價格在過年前這個時候，最高是70至80元，今年跳漲1.7倍。夜市烤鳥蛋業者也說，現在賣一串烤鳥蛋，利潤剩不到3分之1。
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