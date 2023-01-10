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如何避免失智症找上門？「這些」預防方法是關鍵

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
如何避免失智症找上門？「這些」預防方法是關鍵。 圖片來源/unsplash
如何避免失智症找上門？「這些」預防方法是關鍵。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「失智症」相關話題，帶您了解有關網友關心的5大失智症預防方式有哪些。

台灣已邁入高齡化社會，且失智人口逐年增加，依據2020年衛生福利部統計，我國領有身心障礙證明之失智症者為6.6萬人，對比近10年間人數成長1倍之多，且目前失智症為全球十大死因中唯一無藥物可治癒的疾病，到底該怎麼預防失智症找上身呢？

心情鬱悶、3高食物是大忌！遠離失智症靠運動、飲食兩大原則

▲ TOP5 失智預防方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP5 失智預防方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月以來針對失智症預防方式的討論，不少網友認為「規律運動」是預防失智症的方式之一。罹患失智症的主要危險因素中，生活作息與飲食為影響關鍵，有網友指出運動可以促進代謝，因此認為可以「養成運動習慣」、「飯後散步、多到戶外走動」。此外，有醫學研究指出「Omega-3脂肪酸」能降低腦部發炎、抗氧化及延緩失智，網路上也有營養師建議素食者從「深綠色葉狀蔬菜，如花椰菜」及「核桃、大豆、植物油」取得Omega-3的營養。

而科學家也發現若長期承受過重心理壓力，會導致內分泌與神經系統失調，增加罹患失智症的風險，故「適當休息放鬆、保持愉悅心情」較能避免罹患失智症。此外，有失智症患者家屬留言分享，「多陪伴患者，透過簡單益智遊戲，能延緩認知退化速度，有助其身心靈健康」。精神專科醫師也建議已退休長者能「多參與社交活動」，鍊腦神經及訓練反應力，減少失智症發生風險。

另一方面，網友對於失智者在咖啡廳「學習新事物」表示支持，像是「學習簡單餐點製作、上餐」、「與顧客交談互動」皆可進行腦部訓練，透過不斷學習刺激腦部，失智症自然敬而遠之。

看完以上網友熱議的預防方式，除了多運動和控管飲食，最重要的還是要維持良好的習慣，避免失智症找上門！若親友有疑似失智症症狀，還是要就醫尋求更專業的幫助。

觀看原文→https://bit.ly/3ihRaQy

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

失智症

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