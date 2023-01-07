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東北季風減弱 明太陽露臉各地高溫上看25度
中央氣象局表示，今晚到明天(8日)清晨受東北季風影響，天氣較涼，白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地高溫可達25度，且多為多雲到晴天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。
氣象局表示，明天清晨受輻射冷卻影響北部地區低溫約15、16度，中南部地區16至18度，白天起東北季風減弱，北部及宜蘭地區氣溫回升，各地溫度約為22至25度，有陽光露臉機會，僅花東地區需留意局部短暫雨。
氣象局指出，下周一至周三(9日至11日)東北季風影響持續，北部、東北部地區迎風面有局部短暫雨，受華南雲雨區影響，中南部山區也有局部雨勢，西半部地區為多雲天氣。北部地區高溫約為22至23度，中南部地區低溫約17度，高溫約23、24度。
氣象局也說，下周有暖空氣上來，在周一(9日)、周四(12日)、周五(13日)東北季風減弱時間點，中南部地區、金門及馬祖會有局部起霧現象，提醒民眾留意。
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