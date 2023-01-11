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官員洩個資13年查逾16萬筆 健保署：農曆年前完成徹查

回購率超高洗臉神器，終結洗臉後乾繃泛紅！粉絲狂推坑：一洗就初戀了！

聯合線上／ 黎允之

「天氣起伏不定、城市空氣汙染，加上肌膚長時間悶在口罩裡無法呼吸，常感覺臉部無光、小狀況不斷，好煩啊！」你是否也有這樣的煩惱呢？其實，呵護肌膚，要從洗臉開始，選對洗臉用品，清潔臉部同時調整肌理、強韌肌膚的保濕屏障，你也可以靠洗臉養出完美膚質，才不會越洗越乾，越洗越老！

天氣起伏不定、皮膚狀況多，呵護肌膚，就從選對洗臉用品開始。 圖／李清宇攝影
天氣起伏不定、皮膚狀況多，呵護肌膚，就從選對洗臉用品開始。 圖／李清宇攝影

網路爆紅洗臉救星！「和初戀一樣溫柔」

近期有網友在全聯架上發現一款白色系「ONE全面淨化潔顏慕斯系列」，體驗過後驚為天人，又在全聯社群中爬文看見愛用者分享：「一直都很愛這種洗顏慕斯，擠出來直接是泡泡好方便，這罐一路從夏天愛用到現在，昨天發現全聯也有賣，直接抓了兩罐補貨，擠出來的泡泡很細、很綿密，也很好沖乾淨，雖然說是控油款，但這種入秋天氣洗也不會乾乾的，擠個1-2下就可以洗全臉，用量還滿省的……小資女完全可以無痛入手，推薦給愛用慕斯洗臉的人可以試試。」引發網友紛紛留言推坑。

網友好評留言。 圖／「全聯消費經驗老實說」FB社團頁面截圖
網友好評留言。 圖／「全聯消費經驗老實說」FB社團頁面截圖

此外，這款潔顏慕斯也在Dcard掀起一股討論風潮，許多網友留言表示：「我也一洗就初戀了！這款潔顏慕斯和初戀一樣溫柔」、「療癒系草本香味！！」、「這瓶使用後我的皮膚完全不會乾，超神奇，真的愛了愛了！而且也看到自然清新系 女神 陳庭妮代言耶」……。

「ONE全面淨化潔顏慕斯」也在Dcard掀起一股討論風潮，獲得4.9顆星超高好評。 圖／Dcard截圖
「ONE全面淨化潔顏慕斯」也在Dcard掀起一股討論風潮，獲得4.9顆星超高好評。 圖／Dcard截圖

油痘肌、乾敏肌通通有解！溫和保濕超有感

據了解，這款「ONE全面淨化潔顏慕斯系列」是針對常見的城市肌問題打造，胺基酸黃金比例潔顏配方、微米級綿密慕斯質地觸感，輕柔潔淨，把肌膚毛孔裡的髒汙打包通通帶走，並且透過有機植萃增強肌膚防禦力，讓膚況保濕穩定，洗臉後舒適不緊繃、不滑膩。

胺基酸黃金比例配方、微米級綿密慕斯，搭配有機植萃，有效解決各種城市肌問題。 圖／李清宇攝影
胺基酸黃金比例配方、微米級綿密慕斯，搭配有機植萃，有效解決各種城市肌問題。 圖／李清宇攝影

更貼心的是，「ONE全面淨化潔顏慕斯」了解不同的膚質，需要不同的呵護，為油性肌、混合肌、有痘痘粉刺問題的朋友，量身打造「控油款」，添加澳洲檸檬香桃木萃取，能針對城市肌皮脂問題調理，降低發炎現象，減少油脂堆積，恢復肌膚皮脂平衡，不少整天暴露在城市空氣中的機車族，對於粉刺叢林的改善很有感，直呼：「光靠洗臉就能保養皮膚，太令人感動啦！」

乾性肌、敏弱肌的朋友，適合使用「保濕款」，這一款添加專櫃保養品等級的成分_南非復活草萃取，把保濕力放大到極致，可快速補水，保護皮膚擺脫乾燥和環境壓力，減少肌膚泛紅狀況，並改善乾燥引起的乾紋，洗後皮膚清透水潤、無負擔，加上獨特療癒香氛、高CP值價格，更擄獲大批粉絲的心，讓人一洗就「回不去了」！

「ONE全面淨化潔顏慕斯」高CP值價格，擄獲大批粉絲的心。 圖／李清宇攝影
「ONE全面淨化潔顏慕斯」高CP值價格，擄獲大批粉絲的心。 圖／李清宇攝影

榮獲Dcard史上最高分洗顏慕斯評價

洗臉是日常皮膚保養的第一步，洗臉工作先做好，肌膚健康透氣，才能把後續的保養品「吃」進去。「ONE全面淨化潔顏慕斯」擁有廣大粉絲支持，獲得Dcard史上最高分評價，趕快手刀來全聯幫全家人囤一波！

✔ ONE全面淨化洗顏慕斯 全聯、藥妝店、量販店 全面熱銷中
✔ 官網、ＭＯＭＯ網路商店立刻入手 https://bit.ly/3OZGBwy

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