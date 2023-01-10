趕上旅遊出國潮！網友旅遊的8大關注焦點

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「旅遊關注焦點」相關話題，帶您了解網友討論的熱門行程有哪些。

隨著疫情趨緩，旅遊市場的需求也大幅增加，許多民眾紛紛開始在假期安排旅遊，究竟哪些旅遊行程最吸引人呢？快來看看網友怎麼說！

「背包客棧」體驗當地風土民情 「特色美食」成最佳旅遊動機

▲ 網友熱議TOP8旅遊關注焦點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上的「旅遊熱門行程」相關話題，可以發現「飯店住宿」受到許多網友的高度討論，不少訂房業者為響應邊境開放政策，競相祭出各種優惠方案與折扣吸引遊客入住，也有很多網友在討論區分享旅遊中的住宿攻略，如「要省預算可以選擇青年旅舍（背包客棧），還能和來自各地的旅客交流聊天」、「住民宿可以體驗在地文化，沙發衝浪也是不錯的好選擇」，認為貼近當地居民生活的住所，能夠帶來更特別的旅遊體驗；另外，還有一群網友偏好選擇風景優美的度假飯店，除了可以享受舒適的住宿環境外，也能使用飯店內的娛樂設施，並欣賞怡人景緻。

此外，品嚐「特色美食」也是不少網友熱議的旅遊行程，有民眾就在討論區上分享自己在泰國旅遊吃到的異國佳餚，從椰子果凍到竹筒飯、豬腳米粉湯、泰式奶茶等，誘人照片讓網友紛紛羨慕回應「絕對要吃芒果糯米飯，還要淋椰漿！」、「泰國的香蕉煎餅真的超好吃，內行人都知道要吃路邊攤」，也有許多網友紛紛曬出自己的異國美食遊記，像是「美國連鎖漢堡比拼」、「濃厚日本風情居酒屋」、「叻沙肉骨茶星馬料理排行榜」等，並表示安排旅行時美食永遠都是優先考量。

而「異國風景」則是多數網友認為要出國旅遊的重要因素，這是由於各地的環境與民族差異，會形塑出不同的文化風貌與自然景觀，吸引遊客前往觀光體驗。日前就有網友分享自己的環歐經歷，如「佛羅倫斯帶著悠揚的文藝氣質，從城市建築到山水風光，那是只有佛羅倫斯才有的美」、「到冰島漫步在冰川上很浪漫，火山灰構成冰川蘊藏的紋理，冬天時冰川是純粹的冰藍色」等。也有網友喜歡到各地名勝景點遊歷，表示「我會到著名的觀光勝地打卡，當作人生里程碑」，並貼出與艾非爾鐵塔、自由女神像等知名地標的合照，讓許多網友在留言區紛紛表示羨慕。

你也想出門旅遊嗎？安排行程的時候，不妨看看網友的討論與經驗，找到心儀的旅遊行程，給自己一趟久違的完美旅程吧！

觀看原文→https://bit.ly/3IsECjJ

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

商品推薦