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年約90萬張健保卡遺失毀損 手機申辦補換免出門

中央社／ 台北7日電
民眾若遺失、毀損健保卡，可以透過已註冊綁定的「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP的「健保櫃檯」，即可免出門以線上申請健保卡。本報資料照片
民眾若遺失、毀損健保卡，可以透過已註冊綁定的「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP的「健保櫃檯」，即可免出門以線上申請健保卡。本報資料照片

每年申請補換發健保卡約90萬張，其中逾半民眾臨櫃辦理。健保署今天說，可透過註冊綁定手機等裝置的健保快易通APP線上申辦，郵寄至指定地點，省時又方便。

衛生福利部中央健康保險署近日發布新聞稿指出，根據統計，每年因健保卡遺失、毀損申請補換發卡約90萬張，其中逾半數民眾選擇臨櫃辦理。

為提升便利性，健保署表示，可透過已註冊綁定的全民健保行動快易通健康存摺APP內「健保櫃檯」線上申辦，至於無法完成裝置認證者，可由投保於同一健保戶的家人（依附加保的配偶、子女或父母）代為申請。

健保卡約2至3個工作天就會郵寄至指定地址，免臨櫃、省時又便利，民眾於換發健保卡期間，在14日內可持繳納工本費收據及身分證明文件，填具「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」後，即可以健保身分就醫。

此外，健保櫃檯不僅可以線上申辦健保卡，健保署表示，還可辦理在公所投保保險對象的加退停復保、查詢未繳保費、繳納健保費及辦理健保費簡易分期等各項服務。

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