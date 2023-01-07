流感重症+2 30多歲男越南入境 發燒呼吸喘入住加護病房

新冠疫情起伏，而腸病毒、流感病毒竄起！今日疾管署公布新增2例流感併發重症，為70多歲男性及30多歲男性，皆為B型流感，其中70多歲男性經過治療後已經康復出院，不過30多歲男性目前仍在加護病房治療中。

疾管署副署長莊人祥表示，70多歲男性沒有接種流感疫苗，有抽菸習慣，長期咳嗽、呼吸喘，去年12月15日自述症狀較嚴重，12月29日胸悶、呼吸困難且意識改變，由救護車送至急診就醫，胸部X光顯示雙側肺浸潤，後續進行插管，同日檢驗新冠快篩陰性，流感快篩B型陽性，立刻開立克流感使用，當日通報流感重症，並收至加護病房，1月4日轉出加護病房，已於1月6日康復出院。

另外一名30多歲男性，去年12月25日自越南入境台灣，自主防疫期間住旅館，每天新冠快篩皆為陰性，自12月31日起發燒、胸痛、呼吸喘、有痰，1月2日就醫，新冠快篩、PCR依舊陰性，肺部X光顯示有肺炎，做流感快篩B型陽性，收住加護病房，並開立抗病毒藥物，目前仍在加護病房治療中。

莊人祥表示，目前流感重症累計21例，包括16例H3N2，2例H1N1，3例B型流感，目前3例死亡。流感疫情仍處於低平狀態，但伴隨邊境開放後，疫情都可能有變化，目前公費流感疫苗已接種634.3萬人次，全台剩5萬多劑，呼籲符合資格民眾盡快預約接種。

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